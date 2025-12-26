Haberler

Kerem Arslanoğlu kimdir? Kerem Arslanoğlu kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Tiyatro sahnesinden ekrana uzanan kariyeriyle dikkat çeken Kerem Arslanoğlu, oyunculuk dünyasında adından söz ettiren isimlerden biri. Hem dizilerde hem de sinema filmlerinde farklı karakterleri başarıyla canlandıran Arslanoğlu'nun oyunculuk serüveni, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Kerem Arslanoğlu kimdir? Kerem Arslanoğlu kaç yaşında, nereli?

Kerem Arslanoğlu'nun sahne ve ekran yolculuğu uzun yıllardır devam ediyor. Tiyatrodan sinemaya, dizilerden kısa filmlere uzanan kariyerinde hangi projelerde yer aldığı ve kişisel hikayesi merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Kerem Arslanoğlu kimdir? Kerem Arslanoğlu kaç yaşında, nereli?

KEREM ARSLANOĞLU KİMDİR?

Kerem Arslanoğlu, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak tanınıyor. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Arslanoğlu, sahne deneyimi kadar ekran deneyimiyle de dikkat çekiyor. Tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok dizi ve sinema projesinde yer almış, performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

KEREM ARSLANOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Kerem Arslanoğlu, 28 Mayıs 1991 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

KEREM ARSLANOĞLU NERELİ?

Kerem Arslanoğlu İstanbul doğumludur.

KEREM ARSLANOĞLU'NUN KARİYERİ

Kerem Arslanoğlu, tiyatro ile kariyerine başladı ve birçok oyun sahneledi. Öne çıkan tiyatro oyunları arasında Ivanov / Borkin (2019), Kalp (2018), Düğün (2017) ve Kundakçı (2016) yer alıyor.

Ekran kariyerinde ise 2010 yılında başlayan TV dizileri ve sinema filmleri bulunuyor. Başlıca projeleri:

  • Bir Gece Masalı (2024) – Ferman Yılmaz
  • Kara (2024) – Mete
  • Boğa Boğa (2023) – Cevdet
  • Kara Tahta (2022) – Bekir Yıldırım
  • Destan (2021) – TV Dizisi
  • Hay Sultan (2021) – Eşref
  • Kurşun (2019) – Serdar
  • Love, Death and Tomatoes (2020) – Kısa Film
  • Son Mektup (2015) – Hüseyin Teğmen
  • Nizama Adanmış Ruhlar (2013) – Polis
  • Arka Sıradakiler (2010) – Ender
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
