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Kerem Alışık 66 yaşında; 5 Haziran 1960'ta İstanbul'da doğdu. Oyuncunun Sadık Karlıova'yı canlandırdığı Kanal D dizisi Haysiyet için bu hafta final kararı çıktı ve dizi 13. bölümüyle ekrana veda edecek.

Final haberini 19 Kasım'da magazin muhabiri Birsen Altuntaş duyurdu. Dizinin 17 Kasım Salı akşamı yayımlanan 10. bölümü Total izleyici grubunda 4,50 reyting almıştı ve Haysiyet, bu sezon final kararı alınan yedinci dizi oldu.

KEREM ALIŞIK KAÇ YAŞINDA?

Kerem Alışık 66 yaşında. Tam adı İsmail Kerem Alışık olan oyuncu 5 Haziran 1960 doğumlu, yani gelecek yaz 67'sine girecek.

KEREM ALIŞIK NERELİ?

Kerem Alışık İstanbullu; oyuncu, 5 Haziran 1960'ta İstanbul'un Şişli ilçesinde doğdu.

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık, Yeşilçam'ın tanınan iki oyuncusu Sadri Alışık ile Çolpan İlhan'ın oğlu; şair Attilâ İlhan da dayısı. Sinemada Ah Nalan Ah, Dansöz (2000), Hoşgeldin Hayat (2004), 72. Koğuş (2011), Şartlı Tahliye (2015), Arif V 216 (2018) ve 49 (2023) gibi filmlerde oynadı.

Kamera önü dışında da çalıştı. 2015'te Frankenstein oyunuyla sahneye çıktı, 2021-2022 döneminde ise Seneye Bu Zamanlar programını sundu.

KEREM ALIŞIK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kerem Alışık televizyonda ilk kez 1996-1997'de Star TV'nin Fırtınalar dizisinde Ferit Demiröz rolüyle görüldü, ardından Oyun Bitti'de oynadı. Bunları 2000'de Zehirli Çiçek, 2001'de Böyle mi Olacaktı ve 2007'de Kartallar Yüksek Uçar izledi.

2013-2014'te Ben Onu Çok Sevdim'de Fatin Rüştü Zorlu'yu, 2015'te Kanal D'nin Kara Kutu dizisinde Başkomiser Tekin'i oynadı; Kara Sevda'da da Ayhan rolüyle yer aldı. En uzun soluklu işi, 2018-2021 arasında Ali Rahmet Fekeli'yi canlandırdığı Bir Zamanlar Çukurova oldu. 2022'de Show TV'nin Sipahi dizisinde Yıldırım Bozok rolündeydi.

HAYSİYET FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evet, Haysiyet 13. bölümüyle final yapacak. Final bölümünün yayın tarihi henüz belli değil; karar, reklam gelirlerindeki düşüş ve yapım maliyetlerindeki kesintilerle ilişkilendirildi.

KEREM ALIŞIK HAYSİYET'TE KİMİ OYNUYOR?

Kerem Alışık, Haysiyet'te Karlıova ailesinin babası Sadık Karlıova'yı oynuyor. Süreç Film'in yaptığı dizide başrolü Doğukan Güngör ile paylaşıyor.

KEREM ALIŞIK'IN EŞİ KİM?

Kerem Alışık 1988'de Sibel Turnagöl ile evlendi, çift 1993'te boşandı. Bu evlilikten 1988 doğumlu oğlu Sadri Alışık var ve baba oğul, yıllar sonra Bir Zamanlar Çukurova'da aynı dizide buluştu.