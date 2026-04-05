Kerem Aktürkoğlu neden yok, Beşiktaş Fenerbahçe maçında Kerem Aktürkoğlu sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinde taraftarlar Kerem Aktürkoğlu’in kadroda olup olmayacağını merak ediyor. Peki Kerem Aktürkoğlu sakat mı, cezalı mı yoksa yedek mi? İşte tecrübeli oyuncunun maç öncesi durumu ve teknik direktörün planları hakkında detaylar.

DEV MAÇ SAAT 20.00'DE BAŞLIYOR

Süper Lig’in en heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe – Beşiktaş mücadelesi bu akşam saat 20.00’de Chobani Stadı’nda oynanacak. Maçın hakemi Yasin Kol olacak. Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev alırken, VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE’NİN İLK 11’İ BELLİ OLDU

Fenerbahçe teknik direktörünün sahaya süreceği 11 oyuncu da netleşti. Kalede Ederson görev alacak. Savunmada Brown, Skriniar, Oosterwolde ve Semedo yer alacak. Orta sahada Guendouzi ve Kante mücadele ederken, hücum hattında Asensio, Musaba, Nene ve Talisca forma giyecek.

BEŞİKTAŞ SAHAYA GÜÇLÜ ÇIKACAK

Beşiktaş cephesinde de kadro netleşti. Kaleyi Ersin korurken, savunma hattında Murillo, Agbadou ve Uduokhai görev alacak. Orta sahada Rıdvan, Asllani ve Ndidi forma giyecek. Hücum hattında ise Cerny, Orkun, Olaitan ve Oh sahada olacak.

MAÇTA HEYECAN DORUKTA

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki bu kritik mücadele, hem lig sıralaması hem de derbi rekabeti açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, iki takımın sahadaki performansını merakla bekliyor ve maçın sonucu şimdiden futbolseverler tarafından konuşuluyor.

KEREM NEDEN YOK?

Kerem Aktürkoğlu teknik direktör tercihi olarak yedekler arasında yer alıyor.