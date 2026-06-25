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Kerem Aktürkoğlu kime "Lan gerizekalı" dedi, Kerem Aktürkoğlu Yunus Akgün'e mi "Lan gerizekalı" dedi?

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Kerem Aktürkoğlu’nun kime “lan gerizekalı” dediği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün arasında böyle bir diyalog yaşanıp yaşanmadığı merak edilirken, konuya ilişkin gerçek durum futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Kerem Aktürkoğlu Yunus Akgün’e mi ‘lan gerizekalı’ dedi?” sorusu, sosyal medyada yayılan görüntü ve iddiaların ardından en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun sözlerinin kime söylendiği ve olayın detayları taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİME "LAN GERİZEKALI" DEDİ?

A Milli Takım kampında Kerem Aktürkoğlu'nun Yunus Akgün'e "Lan gerizekalı" dediği görüntüler dikkat çekti. Görüntülerin ardından birçok futbolsever milli futbolcunun kullandığı ifadeye tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımı kampından paylaşılan görüntülerde Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün arasında yaşanan diyalog gündem oldu.

Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun, Galatasaraylı eski takım arkadaşı Yunus Akgün'e hitaben kullandığı ifadeler dikkat çekti.

"LAN GERİZEKALI" SÖZLERİ KAMERALARA YANSIDI

Kamp görüntülerinde Kerem Aktürkoğlu'nun Yunus Akgün'e "Lan gerizekalı" dediği anlar kameralara yansıdı. İkilinin diyaloğu kısa sürede futbolseverlerin gündemine oturdu.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı ifadeler bazı futbolseverlerin eleştirilerine neden oldu. Milli futbolcunun takım arkadaşına yönelik sözleri tartışma yaratırken, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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