Kendall Jenner hangi Türk romanıyla paylaşım yaptı? Kendall Jenner Sabahattin Ali'nin hangi kitabını okuyor?

Kendall Jenner, genellikle podyumlardaki etkileyici varlığı ve moda dünyasındaki başarılarıyla tanınan bir isim. Ancak son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım, onu bambaşka bir gündemle karşımıza çıkardı. Dünyaca ünlü model, Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri ile paylaşım yaptı. Peki, Kendall Jenner Sabahattin Ali'nin hangi kitabını okuyor? Kendall Jenner'ın 'Kürk Mantolu Madonna' paylaşımı haberimizde!

KENDALL JENNER SABAHATTİN ALİ'NİN HANGİ KİTABINI OKUYOR?

Dünyaca ünlü model, Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Kürk Mantolu Madonna adlı romanı takipçileriyle paylaştı. Bu, sadece edebiyat dünyasında değil, moda dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Peki, Kendall Jenner hangi kitabı okuyor ve bu paylaşımın ardında ne var?

KENDALL JENNER'IN 'KÜRK MANTOLU MADONNA' PAYLAŞIMI

Kendall Jenner, Instagram hesabından Kürk Mantolu Madonna adlı eserin İngilizce çevirisini, Madonna in a Fur Coat paylaşarak büyük bir ilgi uyandırdı. Türk edebiyatının unutulmaz yazarlarından Sabahattin Ali'nin başyapıtı olan bu roman, yıllardır dünya çapında okurlarına ulaşmayı başarıyor. Jenner'ın paylaşımı, sadece onun edebiyatla olan ilişkisini değil, aynı zamanda dünya çapında bir kültür etkileşimini de gözler önüne seriyor.

Modelin yaptığı bu paylaşım, kısa sürede büyük bir dikkat çekti. Paylaşım, binlerce beğeni ve yorum alırken, Kürk Mantolu Madonna'ya olan ilgiyi yeniden gündeme taşıdı. Jenner'ın bu eseri takipçilerine tanıtması, kitabın globalleşen etkisinin bir örneği olarak kabul ediliyor.

SABAHATTİN ALİ'NİN ESERİ İNGİLTERE'DE ZİRVEDE

Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna eseri, yazarın ölümünün üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen hala büyük bir popülerlik kazanmış durumda. Eser, Türkçeden İngilizceye çevrildikten sonra, yurt dışında da ciddi bir ilgi gördü. İngiltere'de "Madonna in a Fur Coat" adıyla yayımlanan roman, son yıllarda oldukça ses getiren bir başarıya imza attı. 2025 itibarıyla, İngiltere'de 30 bin kopya satışına ulaşarak, Türk edebiyatının dünya çapındaki etkisini bir kez daha kanıtladı.

JANE AUSTEN'İ GERİDE BIRAKTI

İngiltere'de Kürk Mantolu Madonna (Madonna in a Fur Coat), son yıllarda en çok satanlar arasında önemli bir yer edindi. Sabahattin Ali'nin bu eseri, sadece Türk edebiyatının önemli bir parçası olmakla kalmayıp, uluslararası ölçekte de başarıya imza attı. Kitap, İngilizce yayımlandığı günden bu yana büyük bir okur kitlesine ulaşırken, Gurur ve Önyargı gibi İngiliz edebiyatının klasiklerini geride bıraktı.