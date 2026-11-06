Kenan Yıldız milli takıma neden çağrılmıyor, Kenan Yıldız neden yok, sakat mı?

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Kenan Yıldız, ağustos ayında sol ayak tabanındaki kırık nedeniyle ameliyat oldu ve o tarihten bu yana sahalardan uzak kalıyor. Tedavi sürecinin sonuna gelen 21 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki ay sahalara dönmesi bekleniyor. İşte Kenan Yıldız'ın milli takımda neden yer almadığına ve sakatlık durumuna dair bilinenler.

KENAN YILDIZ MİLLİ TAKIMA NEDEN ÇAĞRILMIYOR?

Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor. Genç futbolcu, ağustos ayında sol ayak tabanındaki kırık nedeniyle ameliyat oldu ve rehabilitasyon sürecine girdi. Sahalara dönüşü önümüzdeki ay beklenen Kenan'ın, Kasım ayındaki milli maçlarda forma giymesi beklenmiyor.

KENAN YILDIZ NEDEN YOK?

Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle hem Juventus'ta hem de A Milli Takım'da forma giyemiyor. Genç yıldızın sol ayak tabanında kırık tespit edilmiş ve ağustos ayında ameliyat edilmişti. Kenan, o tarihten bu yana tedavi ve rehabilitasyon sürecini sürdürüyor.

KENAN YILDIZ'IN SAKATLIĞI NE?

Kenan Yıldız'ın sol ayak tabanında kırık bulunuyor. Genç futbolcu, bu sakatlık nedeniyle ağustos ayında ameliyat masasına yattı. Ameliyatın ardından uzun bir tedavi ve rehabilitasyon sürecine giren Kenan, bu süreçte sona yaklaştı.

KENAN YILDIZ İÇİN SAĞLIK EKİBİNDEN YEŞİL IŞIK

İtalyan basınından Tuttosport'un aktardığı bilgilere göre, fiziksel testleri başarıyla geçen Kenan Yıldız için Juventus sağlık ekibi nihai onayı verdi. Tedavi sürecinin oldukça olumlu seyrettiği belirtilen milli oyuncunun önümüzdeki ay sahalara dönmesi bekleniyor.

KENAN YILDIZ NE ZAMAN DÖNECEK?

Kenan Yıldız'ın ilk olarak Juventus'un 14 Aralık'taki Monza karşılaşmasında kadroda yer alması hedefleniyor. Ancak iyileşme sürecinin hızlanması halinde genç futbolcunun daha erken bir tarihte oynanacak Udinese lig maçında ya da UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer-Sheva mücadelesinde de süre alabileceği belirtiliyor.

MİLLİ TAKIM KADROSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasım ayındaki maçların kadrosunu 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 14.00'te İstanbul'da düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, 15 Kasım'da ise Bordeaux'da Fransa'ya konuk olacak.

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Kenan Yıldız, İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen 21 yaşındaki milli futbolcu. Genç yaşta Juventus'un A takımına yükselen Kenan, A Milli Takım'ın da en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.