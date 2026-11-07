Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal ne zaman evlendi, kaç çocukları var?

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 14 Mayıs 2016'da Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda evlendi. Çiftin Lalin ve Leyla adında iki kızı var. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın evliliğine ve ailesine ilişkin merak edilenler.

KENAN İMİRZALIOĞLU SİNEM KOBAL NE ZAMAN EVLENDİ?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 14 Mayıs 2016 tarihinde evlendi. Ünlü çiftin nikâhı, Ayvalık'taki Cunda Adası'nda akşam saatlerinde düzenlenen törenle kıyıldı. Çift, 2026 yılında evliliklerinin 10. yılını kutladı.

KENAN İMİRZALIOĞLU SİNEM KOBAL NEREDE EVLENDİ?

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda dünya evine girdi. Çift, gösterişten uzak bir düğünü tercih etti.

KENAN İMİRZALIOĞLU SİNEM KOBAL KAÇ ÇOCUKLARI VAR?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın iki çocuğu var. Çiftin ilk kızı Lalin, Ekim 2020'de dünyaya geldi. İkinci kızları Leyla ise Mayıs 2022'de doğdu. Ünlü çift, kızlarının yüzlerini kamuoyuyla paylaşmamaya özen gösteriyor ve paylaşımlarında çocuklarının yüzlerini gizliyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN KIZLARININ İSİMLERİ NE?

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızlarının isimleri Lalin ve Leyla. Lalin 6, Leyla ise 4 yaşında.

KENAN İMİRZALIOĞLU SİNEM KOBAL NASIL TANIŞTI?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, ortak arkadaş çevresi aracılığıyla tanıştı. Bir süre arkadaş olarak görüşen çiftin ilişkisi zamanla aşka dönüştü. Sinem Kobal, eşiyle tanışmasını "Görür görmez çarpıldım. Enerjisiyle etkiledi beni" sözleriyle anlattı. Kenan İmirzalıoğlu ise "dördüncü görüşte" birlikte yaşayacağı insanı bulduğunu hissettiğini söyledi.

KENAN İMİRZALIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'da doğdu. Ünlü oyuncu 52 yaşında.

SİNEM KOBAL KAÇ YAŞINDA?

Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ünlü oyuncu 39 yaşında.

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE SİNEM KOBAL ARASINDA KAÇ YAŞ FARK VAR?

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal arasında 13 yaş fark bulunuyor.