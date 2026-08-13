Kemer yangın söndü mü, SON DAKİKA Antalya Kemer son durum ne?

Antalya Kemer’de ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde başlayan yangına 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edilirken, bölgede yaklaşık 50 teknik personel ve yangın söndürme işçisi görev yapıyor. Kemer yangını söndü mü, yangın kontrol altına alındı mı ve Antalya Kemer’de son durum ne? sorularının yanıtı araştırılıyor.

KEMER YANGININDA SON DURUM

Antalya’nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ulupınar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede ekiplerin bölgeye sevk edilmesine neden oldu. Kemer yangın söndü mü, Antalya Kemer yangınında son durum ne? soruları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları akşam saatlerinde de devam ediyor.

ULUPINAR MAHALLESİ’NDE ORMAN YANGINI

Yangın, Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

KEMER YANGININA KARADAN MÜDAHALE

Kemer’deki orman yangınına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarında 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı kullanılıyor.

Yangının kontrol altına alınması için bölgede 50 teknik personel ile yangın söndürme işçisi görev yapıyor. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevlerin çevredeki ormanlık alanlara daha fazla ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

Yangınla mücadelede ekiplerin yanı sıra mahalle sakinleri de çalışmalara destek veriyor. Bölge halkının su taşıyarak söndürme çalışmalarına katkı sağlamaya çalıştığı öğrenildi.

Yetkililerin koordinasyonunda devam eden müdahalelerde önceliğin yangının kontrol altına alınması ve çevredeki alanların güvenliğinin sağlanması olduğu belirtildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Antalya Kemer’deki yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından çıkış nedenine ilişkin inceleme yapılması bekleniyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da “Kemer yangını söndü mü?” ve “Antalya Kemer yangınında son durum ne?” sorularına ilişkin gelecek resmi açıklamaları takip ediyor.