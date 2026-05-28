Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sında kimler olacak? (TAM İSİM LİSTESİ) Kılıçdaroğlu’nun A takımında kimler var?

CHP içerisinde son dönemde yaşanan gelişmeler, parti yönetiminde olası yeniden yapılanma iddialarını yeniden gündemin merkezine taşıdı. Mahkeme kararları, parti içi tartışmalar ve liderlik eksenindeki değerlendirmeler, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve “A takımı” olarak adlandırılan üst düzey kadro yapılanmasına ilişkin kulis bilgilerini daha da görünür hale getirdi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sında kimler olacak? Kılıçdaroğlu’nun A takımında kimler var? Detaylar haberimizde.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ MYK'SINDA KİMLER OLACAK?

CHP kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan biri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden şekillendireceği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi oldu. İddialara göre Kılıçdaroğlu’nun, daha küçük ve daha işlevsel bir MYK yapısı oluşturmayı planladığı belirtiliyor.

Bu kapsamda, farklı alanlardan sorumlu olacak isimlerin netleşmeye başladığı öne sürülüyor. Kulislerde yer alan bilgilere göre 9 kişilik bir MYK modeli üzerinde duruluyor ve görev dağılımlarının şu şekilde şekillenebileceği iddia ediliyor:

Örgüt Yönetimi alanında Müslim Sarı

Yerel Yönetimler alanında Orhan Sarıbal

Genel Saymanlık görevinde Bülent Kuşoğlu

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim alanında Deniz Demir

İdari ve Mali İşler alanında Faik Öztrak

Sosyal Politikalar alanında Neslihan Hancıoğlu

Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında Devrim Barış Çelik

Parti kulislerinde ayrıca bazı eski kurmayların yeni dönemde teklif edilen görevleri kabul etmediği yönünde iddialar da yer alıyor. Bu durumun, MYK’nın nihai yapısında değişikliklere yol açabileceği ifade ediliyor.

PARTİ SÖZCÜSÜ GÖREVİNE DAİR İDDİALAR

Yeni MYK yapılanmasında en dikkat çeken başlıklardan biri de Parti Sözcülüğü görevi oldu. Kulislerde bu pozisyon için Berhan Şimşek isminin öne çıktığı iddia ediliyor.

Şimşek’in, uzun yıllara dayanan parti deneyimi ve kamuoyu önünde daha görünür siyasi iletişim tarzı nedeniyle bu göreve uygun görülebileceği konuşuluyor. Parti içi değerlendirmelerde, sözcülük pozisyonunun yeni dönemde daha stratejik bir rol üstleneceği yönünde yorumlar yapılıyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN A TAKIMINDA KİMLER VAR?

CHP kulislerinde tartışılan bir diğer önemli başlık ise “A takımı” olarak tanımlanan üst düzey yönetim kadrosunun kimlerden oluşacağı sorusu oldu. Parti içinde bu ifade, genel olarak en kritik karar alma mekanizmalarında yer alması beklenen dar kadroyu tanımlamak için kullanılıyor.

İddialara göre Kılıçdaroğlu’nun yeni dönemde daha kontrollü ve merkezileştirilmiş bir ekip yapısı oluşturmak istediği belirtiliyor. Bu çerçevede MYK ile paralel bir şekilde çalışan ve stratejik karar süreçlerinde etkili olan bir “A takımı” modelinin öne çıkabileceği ifade ediliyor.

Kulislerde konuşulanlara göre bu yapının, iletişim, örgütlenme, yerel yönetimler ve mali işler gibi temel alanlarda koordinasyonu daha sıkı hale getirecek bir sistem üzerine kurulacağı değerlendiriliyor.

PARTİ İÇİ DENGELER VE YENİ YAPILANMA SÜRECİ

Parti içinde son dönemde yaşanan gelişmeler, yönetim yapısında değişim beklentilerini artırmış durumda. Özellikle farklı siyasi çizgiler arasında yaşanan görüş ayrılıkları ve parti içi iletişim krizleri, yeni MYK ve A takımı tartışmalarını daha da önemli hale getiriyor.

Kulis bilgilerine göre, yeni dönemde daha hızlı karar alan, iletişim süreçlerini merkezileştiren ve sahaya daha doğrudan etki eden bir yönetim modeli hedefleniyor. Bu kapsamda hem MYK hem de A takımı yapılanmasının birbirini tamamlayan bir yapı olarak kurgulanabileceği belirtiliyor.

BAYRAM SONRASI SÜREÇTE BEKLENTİLER

Parti kulislerinde konuşulan bir diğer detay ise sürecin zamanlamasıyla ilgili. Bayram tatili sonrasında parti çalışmalarının hızlanacağı ve yeni yönetim kadrosuna ilişkin daha net adımların atılabileceği ifade ediliyor.

Bu süreçte Parti Meclisi toplantılarının kritik önem taşıyacağı, ardından MYK yapısının şekilleneceği ve A takımı olarak tanımlanan kadronun netleşeceği öne sürülüyor. Özellikle bazı isimlerin görev kabul edip etmeyeceği de sürecin gidişatını belirleyecek unsurlar arasında gösteriliyor.