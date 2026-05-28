İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, teknik direktörlük koltuğuna isminin geçmesinin ardından sarı-lacivertlilerin iki başkan adayının kendisiyle görüşmediğini ve kendisine gelen bir teklifin olmadığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, kulüpte yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde adının sıklıkla anılması üzerine sessizliğini bozdu. Deneyimli çalıştırıcı, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den herhangi bir teklif almadığını ifade etti. 

''HİÇBİR TEMASIM OLMADIM''

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na özel açıklamalarda bulunan Kartal, "İki başkan adayıyla da bugüne kadar hiçbir temasım olmadı. Tarafıma iletilen resmi veya gayriresmi herhangi bir teklif de bulunmuyor." dedi.

''FENERBAHÇE BENİM YUVAM, HESAP YAPMAM''

Görüşme iddialarını yalanlamasına rağmen sarı-lacivertli kulübe olan bağlılığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Söz konusu Fenerbahçe olduğunda, olaya sadece bir makam, görev ya da unvan gözüyle bakamam. Burası benim çocukluğum, yuvam ve kendimi ait hissettiğim camiadır. Ben hiçbir zaman 'Fenerbahçe'ye ne katabilirim' hesabından önce, bu kulübün bana ne hissettirdiğine odaklandım. Bu arma için emek vermek ya da sorumluluk üstlenmek benim için bir beklenti değil, tamamen gönül meselesidir.'' ifadelerini kullandı. 

''HER ZAMAN DESTEĞE HAZIRIM''

Kişisel bir beklentisi olmadığını dile getiren İsmail Kartal, "Bugün de bir unvan veya makam peşinde değilim. Şartlar ne olursa olsun, kulübümün menfaatleri doğrultusunda elimden gelen her türlü desteği vermeye hazırım. Çünkü bazı bağlar kelimelerle anlatılamaz, sadece yaşanır. Fenerbahçe benim ailemdir." diyerek sözlerini tamamladı.

