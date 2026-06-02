Kemal Kılıçdaroğlu MYK listesi (A TAKIM İSİM LİSTESİ) Kemal Kılıçdaroğlu MYK listesinde kimler var?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) gözler, parti yönetiminin şekilleneceği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesine çevrildi. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarıoğlu tarafından açıklanan yeni MYK’da yer alacak isimler kamuoyuyla paylaşılmaya başlanırken, parti kulislerinde de yeni dönemin yol haritası merak konusu oldu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu MYK listesinde kimler var? Detaylar...

KEMAL KILIÇDAROĞLU MYK LİSTESİ (A TAKIM İSİM LİSTESİ)

Parti genel merkezinde düzenlenen açıklamayla duyurulan ve Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma ekibini oluşturan yeni "A Takımı" şu isimlerden oluştu:

Kemal Kılıçdaroğlu – Genel Başkan

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter

Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman

Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Hakan Uyanık – Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ayrıntılar geldikçe haber güncellenecektir.