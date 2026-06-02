Kemal Kılıçdaroğlu MYK listesi (A TAKIM İSİM LİSTESİ) Kemal Kılıçdaroğlu MYK listesinde kimler var?
CHP’de gözler yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kadrosuna çevrildi. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun A takımı olarak nitelendirilen MYK listesi açıklandı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu MYK listesinde kimler var? Kemal Kılıçdaroğlu MYK listesi haberimizde.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) gözler, parti yönetiminin şekilleneceği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesine çevrildi. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarıoğlu tarafından açıklanan yeni MYK’da yer alacak isimler kamuoyuyla paylaşılmaya başlanırken, parti kulislerinde de yeni dönemin yol haritası merak konusu oldu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu MYK listesinde kimler var? Detaylar...
KEMAL KILIÇDAROĞLU MYK LİSTESİ (A TAKIM İSİM LİSTESİ)
Parti genel merkezinde düzenlenen açıklamayla duyurulan ve Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma ekibini oluşturan yeni "A Takımı" şu isimlerden oluştu:
Kemal Kılıçdaroğlu – Genel Başkan
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter
Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman
Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Hakan Uyanık – Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ayrıntılar geldikçe haber güncellenecektir.