Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye döndü mü, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı oldu mu?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ilgili son dönemde ortaya atılan iddialar arasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetiminde aktif rol alabileceği senaryosu öne çıkıyor. “Kemal Kılıçdaroğlu CHP’ye mi dönüyor?” sorusu gündemdeki yerini korurken, siyasi kulislerde hareketli bir süreç yaşandığı konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU VE ESKİ YÖNETİM GÖREVE İADE EDİLDİ

Mahkeme kararında, kurultay öncesinde görevde bulunan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti yönetiminin görevlerine iadesine karar verildi.

Kararla birlikte:

• Genel Başkan Özgür Özel

• Merkez Yönetim Kurulu (MYK)

• Parti Meclisi (PM)

• Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) yönetimlerinin hukuken geçersiz hale geldiği belirtildi.

KURULTAY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegeler, kurultayın “mutlak butlanla batıl olduğunun” tespiti için dava açmıştı. Davada, Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması ile Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki kurulların yeniden göreve döndürülmesi talep edilmişti.