Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek? İlk açıklama geldi!

CHP’de yaşanan “mutlak butlan” kararının ardından parti genel merkezinde ortaya çıkan kriz süreci, güvenlik güçleri ile partililer arasında yaşanan gerginliklerle birlikte yeni bir boyuta taşındı. Yaşanan gelişmelerin ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirildiği ifade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Genel Merkez’e hangi tarihte gideceği netlik kazandı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek? Detaylar haberimizde.

KEMAL KILIÇDAROĞLU CHP GENEL MERKEZİ'NE NE ZAMAN GİDECEK?

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 28 Mayıs tarihinde CHP Genel Merkezi’nde bulunacak. Bu kapsamda hem partililerle hem de vatandaşlarla bayramlaşacağı belirtildi. Söz konusu ziyaretin, parti içinde yaşanan tartışmalı sürecin hemen sonrasına denk gelmesi nedeniyle siyasi açıdan da dikkatle takip edildiği aktarılıyor.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE TAHLİYE KRİZİ

CHP’de mahkeme tarafından verilen “mutlak butlan” kararının ardından Genel Merkez’de tansiyon hızla yükseldi. Kararın tebliği sürecinde yaşanan gelişmelerin sonuçsuz kalması üzerine güvenlik güçleri binaya müdahale etti.

Polis ekiplerinin otopark girişinden içeri girmesiyle birlikte Genel Merkez çevresinde kurulan barikatlar kaldırıldı. Bu süreçte partililer ile güvenlik güçleri arasında sert bir arbede yaşandı.

Olaylar sırasında bazı partililerin yangın söndürme tüplerindeki kimyasalları kullandığı, güvenlik güçlerinin ise biber gazı ve plastik mermiyle müdahalede bulunduğu iddia edildi. Yaşanan gerginlik, bina çevresinde uzun süre kontrol altına alınamadı.

GENEL MERKEZDE BÜYÜK HASAR

Yaşanan arbede sırasında CHP Genel Merkezi binasında ciddi fiziksel hasar oluştu. Güvenlik barikatı olarak kullanılan sandalye ve oturma gruplarının kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Bunun yanı sıra binanın cam giriş kapılarında da ağır hasar meydana geldi. Olaylar sonrası Genel Merkez’in iç ve dış alanlarında ciddi tahribat oluştuğu, ortamın uzun süre “kontrolsüz bir çatışma alanı” görünümü sergilediği ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN İLK MESAJ

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın tv100 canlı yayınında aktardığı bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu kendisini ziyaret eden CHP’li milletvekilleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Barış Bektaş, Sevda Erdan Kılıç, Mustafa Adıgüzel ve Sarı’nın yer aldığı belirtildi.

Aktarılan ifadelere göre Kılıçdaroğlu, yaşanan süreçle ilgili değerlendirmesinde parti içinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerinin parti binasına alınmamasına dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu’nun görüşmede şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

“Bundan daha kötü ne olabilirdi?”

Ayrıca süreç boyunca uzlaşma arayışlarının sürdüğünü belirterek, tüm çabalara rağmen istenen sonucun alınamadığını ifade ettiği kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun, ortaya çıkan tablodan rahatsızlık duyduğunu ancak bunun sorumluluğunun kendilerine ait olmadığını dile getirdiği aktarıldı.

SÜKUNET ÇAĞRISI YAPTI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşme sırasında partililere ve kamuoyuna yönelik sükunet çağrısında bulunduğu belirtildi. Aktarılan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, parti örgütleri, üyeler ve vatandaşlara yönelik daha yapıcı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

“Lütfen parti örgütlerimize, vatandaşlarımıza, parti üyelerimize, herkese sükunet çağrısı yapın.” ifadelerini kullandığı aktarılan Kılıçdaroğlu’nun, süreçte gerilimi artıracak söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirttiği ifade edildi.