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Keçiörengücü- Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorusu, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin merak ettiği konular arasında. Trendyol 1. Lig'deki Keçiörengücü- Kayserispor maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da Ankara'daki Aktepe Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve beIN SPORTS 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü ile Kayserispor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor ve beIN SPORTS 2 kanallarından canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor şifresiz yayın yaptığı için karşılaşma, abonelik gerektirmeden takip edilebilecek.

TRT SPOR HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

TRT Spor, televizyon platformlarında şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

D-Smart: 86. kanal

Digiturk: 56. kanal

Kablo TV: 133. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

TRT Spor'un yayınları ayrıca kanalın resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak takip edilebiliyor. Platformların kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

BEIN SPORTS 2 HANGİ PLATFORMDA?

beIN SPORTS 2, Digiturk platformunda 78. kanaldan yayın yapıyor. Kanal, ilgili abonelik paketine sahip kullanıcılar tarafından izlenebiliyor.

KEÇİÖRENGÜCÜ-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Keçiörengücü-Kayserispor maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol 1. Lig'in normal sezon programı kapsamında gerçekleştirilecek. Pazar akşamı oynanacak maç, haftanın kapanış karşılaşmaları arasında yer alıyor.

KEÇİÖRENGÜCÜ-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 19.00 olarak belirlendi. Maç saati ya da yayın programında federasyon tarafından değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde son durumun kontrol edilmesi faydalı olacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ-KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Aktepe Stadyumu'nda oynanacak. Keçiörengücü'nün iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, başkentin futbol sahaları arasında yer alıyor. Kasım ayında Ankara'da akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşebileceği göz önünde bulundurulduğunda, maçı tribünden izleyecek taraftarların kalın giyinmesi öneriliyor. Bilet satışlarına ilişkin duyurular kulübün resmi kanallarından takip edilebilir.

TRENDYOL 1. LİG HAKKINDA

Trendyol 1. Lig, Türkiye'nin ikinci kademe profesyonel futbol ligidir. Ligde sezon sonunda ilk sıralarda yer alan takımlar doğrudan Süper Lig'e yükselirken, sıralamada belirli konumları elde eden takımlar play-off mücadelesiyle Süper Lig'e çıkmak için yarışıyor. Alt sıralarda yer alan takımlar ise TFF 2. Lig'e düşüyor.

1. Lig, Süper Lig'den düşen köklü kulüplerle alt liglerden yükselen iddialı ekipleri bir araya getiren rekabetçi bir yapıya sahip. Bu nedenle ligde her hafta oynanan maçlar, yükselme ve küme düşme hattı açısından büyük önem taşıyor.

KEÇİÖRENGÜCÜ VE KAYSERİSPOR

Keçiörengücü, Ankara'nın Keçiören ilçesinin temsilcisi olarak profesyonel liglerde mücadele ediyor. Mor-beyaz renkleriyle tanınan kulüp, uzun yıllardır 1. Lig'in istikrarlı ekipleri arasında yer alıyor ve başkentin profesyonel futboldaki önemli temsilcilerinden biri olarak görülüyor.

Kayserispor ise Kayseri'nin köklü futbol kulübü olarak biliniyor. Sarı-kırmızı renkleriyle tanınan kulüp, uzun yıllar Süper Lig'de mücadele etmiş ve 2008 yılında Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihinin en önemli başarılarından birini elde etmişti. Kayserispor, yeniden Süper Lig'e dönme hedefiyle mücadele ediyor.

MAÇIN ÖNEMİ

İki takım arasındaki karşılaşma, ligdeki sıralama mücadelesi açısından önemli bir yere sahip. Keçiörengücü, taraftarı önünde alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmak isterken, Kayserispor da Ankara deplasmanından üç puanla dönerek Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. İki takımın da galibiyet arayacağı karşılaşmanın çekişmeli geçmesi bekleniyor.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Keçiörengücü-Kayserispor maçını şifresiz olarak izlemek isteyenler TRT Spor'u tercih edebilir. Digiturk aboneleri ise karşılaşmayı beIN SPORTS 2 üzerinden de takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenlerin kesintisiz bir yayın için hızlı ve stabil bir internet bağlantısı kullanması öneriliyor.

BAŞKENTTE FUTBOL HEYECANI

Ankara'da oynanan 1. Lig maçları, başkentteki futbolseverlerin ilgisini çeken karşılaşmalar arasında yer alıyor. Keçiörengücü'nün iç saha maçları, özellikle Keçiören ve çevresinde yaşayan taraftarlar için önemli bir buluşma noktası haline geliyor. Kayserispor'un da deplasmanlarda kalabalık bir taraftar grubuyla takımını desteklemesi bekleniyor. Aktepe Stadyumu'na ulaşım için toplu taşıma seçenekleri bulunuyor; maç günü çevrede yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle taraftarların erken saatlerde yola çıkması öneriliyor.