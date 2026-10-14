Keçiörengücü Iğdırspor maçı hangi kanalda, Keçiörengücü Iğdırspor maçı nereden CANLI izlenir?

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Keçiörengücü ile Iğdırspor, 1. Lig'de galibiyet hedefiyle karşı karşıya geliyor. Puan tablosunda üst sıraları zorlamak isteyen iki takımın mücadelesi, futbolseverlerin merakla beklediği maçlar arasında yer alıyor. Keçiörengücü Iğdırspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanallarda yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

KEÇİÖRENGÜCÜ IĞDIRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü, sahasında Iğdırspor'u konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ IĞDIRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Keçiörengücü-Iğdırspor karşılaşması Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

KEÇİÖRENGÜCÜ IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü ile Iğdırspor arasındaki 1. Lig mücadelesi, beIN Sports Max 1 ve tabii Spor 6 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ IĞDIRSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı beIN Sports Max 1 üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, Digiturk'ün 82. kanalını tercih edebilecek.

tabii Spor 6 ise yalnızca internet üzerinden yayın yapıyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle mücadeleyi tabii Spor 6'dan takip etmek isteyenler, tabii'nin dijital platformu üzerinden yayına ulaşabilecek. Kanal numaraları ve yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

KEÇİÖRENGÜCÜ IĞDIRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Keçiörengücü'nün ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde 3 puan hedeflerken, Iğdırspor ise zorlu Ankara deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin peşinde.