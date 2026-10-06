Kazakistan Faroe Adaları maçı hangi kanalda, Kazakistan Faroe Adaları nereden CANLI izlenir?

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UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki konumunu güçlendirmek isteyen Kazakistan ve Faroe Adaları, kritik bir mücadelede sahaya çıkıyor. Akşam saatlerindeki dev maçlardan önce oynanacak karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler, "Kazakistan- Faroe Adaları maçı canlı izle, maç şifresiz mi, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve canlı izleme seçeneklerine dair ayrıntılar haberimizde.

KAZAKİSTAN-FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün Kazakistan ile Faroe Adaları karşı karşıya geliyor. Günün erken saatlerinde oynanacak karşılaşma, Türkiye'de dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadele, herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmayacak.

KAZAKİSTAN-FAROE ADALARI MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı yayınlayacak olan S Sport Plus, yayınlarını yalnızca internet üzerinden sunan bir platform olarak hizmet veriyor. Bu nedenle maç için Digiturk, D Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport Plus'ın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden üyelikleriyle giriş yaparak yayına ulaşabilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için maç öncesinde resmi yayıncının duyurularının kontrol edilmesi öneriliyor.

KAZAKİSTAN-FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Kazakistan-Faroe Adaları karşılaşması bugün, 6 Ekim 2026 Salı günü gerçekleşecek. Mücadele Türkiye saatiyle 17.00'de, Kazakistan yerel saatiyle ise 19.00'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği göz önünde bulundurularak son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

KAZAKİSTAN-FAROE ADALARI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekibin mücadelesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Astana Arena'da oynanacak. Kapalı çatısıyla dikkat çeken modern stadyumda ev sahibi Kazakistan, taraftarının desteğiyle galibiyet hedeflerken, Faroe Adaları ise uzun deplasman yolculuğunun ardından puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

ULUSLAR LİGİ'NDE KRİTİK MÜCADELE

UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki konumunu güçlendirmek isteyen iki takım, bugün önemli bir sınava çıkacak. Kazakistan iç saha avantajını değerlendirerek üç puanı hanesine yazdırmak isterken, Faroe Adaları ise Astana'dan sürpriz bir sonuçla ayrılmanın peşinde olacak. Karşılaşmanın sonucu, grup sıralamasını doğrudan etkileyebilir.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Kazakistan - Faroe Adaları

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 6 Ekim 2026 Salı

Saat: 17.00

Stadyum: Astana Arena, Astana

Yayın: S Sport Plus (dijital platform)