"Kaza kırım nedir?", "Kaza kırım ne demek?" ve "Kaza kırım hangi durumlarda kullanılır?" soruları yanıt bekliyor. İşte kaza kırım kavramına dair bilinmesi gerekenler.

KAZA KIRIM NEDİR?

Kaza kırım, bir hava aracının uçuş, kalkış, iniş ya da yer hareketleri sırasında yaşanan bir kaza sonucu hasar görmesini veya tamamen kullanılamaz hale gelmesini ifade eden bir terim. Kavram, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi açıklamalarında uçak ve helikopter kazaları için kullanılıyor.

KAZA KIRIM NE DEMEK?

"Kaza kırım" ifadesi, "kaza" ve "kırım" kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Buradaki "kırım" kelimesi, kırılma, parçalanma ve büyük hasar anlamına geliyor. Bu nedenle kaza kırım, hava aracının bir kaza sonucu kırılması, parçalanması ya da ağır hasar görmesi anlamını taşıyor. Terim, yalnızca hava aracının uğradığı hasarı tanımlıyor; can kaybı olup olmadığını tek başına ifade etmiyor.

KAZA KIRIM HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Kaza kırım ifadesi; teknik arıza, olumsuz hava koşulları, insan hatası ya da henüz belirlenemeyen nedenlerle meydana gelen uçak ve helikopter kazalarında kullanılıyor. Askeri yetkililer, bir hava aracının düşmesi veya ağır hasar görmesi durumunda yaptıkları resmi açıklamalarda genellikle bu ifadeyi tercih ediyor. Kazanın nedeni ise yapılan teknik incelemelerin ardından ortaya konuyor.

KAZA KIRIM İLE DÜŞME ARASINDAKİ FARK NE?

"Düşme" ifadesi, hava aracının havadan yere inişini anlatan daha genel bir kavram. Kaza kırım ise daha kapsamlı ve resmi bir terim. Bir hava aracı düşmeden de kaza kırıma uğrayabilir. Örneğin iniş ya da kalkış sırasında pistten çıkan veya yerde başka bir araçla çarpışarak ağır hasar gören bir uçak için de kaza kırım ifadesi kullanılabiliyor.

MSB'NİN MALATYA AÇIKLAMASINDA KAZA KIRIM İFADESİ

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da 12 Kasım 2026'da düşen helikopterle ilgili yaptığı açıklamada, "Bir adet S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır" ifadesini kullandı. Bakanlık daha sonra yaptığı açıklamada, helikopterde bulunan 4 askerin şehit olduğunu duyurdu. Kazanın nedeni ise henüz belirlenemedi.