Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta, Kayserispor Fenerbahçe muhtemel 11'leri ve maç kadroları açıklandı mı?

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta, Kayserispor Fenerbahçe muhtemel 11'leri ve maç kadroları açıklandı mı?
Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig'in en merakla beklenen karşılaşmalarından birine doğru yaklaşılırken taraftarlar, Kayserispor - Fenerbahçe muhtemel 11'lerini ve maç kadrolarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçının tarihi, saati ve kadro bilgileri...

Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesinde büyük heyecan başladı! Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasman sınavı yaklaşırken her iki teknik direktörün muhtemel 11 tercihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve kadrolar açıklandı mı?

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kayserispor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig maçı, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEİN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

BeIN Sports 1'i Digiturk'te 77, Kablo TV'de 232 numaralı kanaldan takip edebilirsiniz. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak erişilebilir durumda.

MAÇ HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı, 11 Nisan Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Akşamın en büyük maçına hazır mısınız?

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in bu dev karşılaşması, Kayseri'de yer alan RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Kayserispor, kendi taraftarının desteğiyle Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak.

Fenerbahçe muhtemel 11:  Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Nene, Musaba, Talisca

Osman DEMİR
Osman DEMİR
