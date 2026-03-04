Kayseri okullar tatil mi, 4 Mart Çarşamba Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?yor

4 Mart Çarşamba Kayseri okullar tatil mi, Kayseri'de okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Kayseri Valiliği'nin kar tatili kararıyla ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KAYSERİ HAVA DURUMU

Kayseri'de Kar Yağışı Bekleniyor

KAYSERİ – İç Anadolu'nun önemli merkezlerinden Kayseri'de 4 Mart Çarşamba günü kar yağışlı bir havanın hakim olması öngörülüyor. Gün içerisinde termometreler en yüksek 3°C'yi gösterecek, gece ise sıcaklık -4°C'ye kadar düşecek. Gündüz saatlerinde kar yağışı ihtimali %40 olarak kaydedilirken, gece gökyüzünün açması bekleniyor. Nem oranının %69 civarında olacağı tahmin edilen şehirde, rüzgar kuzey yönünden saatte 12 mph hızla eserek soğuğu daha fazla hissettirebilir.

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

4 Mart Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.