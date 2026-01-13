Haberler

Kayseri okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kayseri okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Kayseri'de okullar tatil mi sorusu 14 Ocak Çarşamba günü öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle "Kayseri'de bugün okul var mı?" sorusu gündeme gelirken, gözler Kayseri Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.

14 Ocak Çarşamba Kayseri okullar tatil mi, Kayseri'de okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Kayseri Valiliği'nin kar tatili kararıyla ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KAYSERİ HAVA DURUMU

Kayseri'de Dondurucu Soğuk, Sis ve Pus Etkili Oluyor

Kayseri'de dondurucu soğuk hava etkisini artırarak sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kentte özellikle gece ve sabah saatlerinde sis ve pus etkili olurken, hava sıcaklıkları -15 dereceye kadar düşüyor.

Saatlik Hava Durumu:

Salı günü akşam saatlerinde Kayseri'de puslu bir hava bekleniyor. 18.00–21.00 saatleri arasında hava sıcaklığı -6 derece, hissedilen sıcaklık -6 derece olacak. Rüzgarın saatte 16 km hıza kadar çıkması öngörülüyor.

Gece saatlerinde soğuk daha da sertleşecek. 21.00–24.00 saatleri arasında sıcaklık -11 dereceye düşerken, gece yarısından sonra sisli hava etkili olacak. 03.00–06.00 saatleri arasında termometrelerin -15 dereceyi göstermesi, hissedilen sıcaklığın ise -15 derece civarında olması bekleniyor.

Çarşamba sabahı puslu hava devam ederken, öğle saatlerine doğru sıcaklıklar kısmen yükselecek. 12.00–15.00 saatleri arasında hava -3 derece, öğleden sonra ise yeniden -6 ila -8 derece seviyelerine gerileyecek. Akşam ve gece saatlerinde pus ve soğuk hava etkisini sürdürecek.

Kayseri okullar tatil mi, 13 Ocak Çarşamba Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

5 Günlük Hava Durumu Tahmini:

Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri'de önümüzdeki 5 gün boyunca soğuk hava hâkim olacak, Cumartesi günü ise kar yağışı bekleniyor.

14 Ocak Çarşamba : Parçalı bulutlu, en düşük -13, en yüksek -3 derece

15 Ocak Perşembe: Az bulutlu, en düşük -8, en yüksek 2 derece

16 Ocak Cuma: Az bulutlu, en düşük -7, en yüksek 6 derece

17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı, en düşük -3, en yüksek 3 derece

18 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu, en düşük -13, en yüksek -4 derece

Yetkililer, sis, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde görüş mesafesinin azalması bekleniyor.

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

