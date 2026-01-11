Kayseri okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

12 Ocak Pazartesi Kayseri okullar tatil mi, Kayseri'de okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Kayseri Valiliği'nin kar tatili kararıyla ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KAYSERİ HAVA DURUMU

Kayseri Hava Durumu Raporu: Erciyes'in Eteğinde Dondurucu Soğuklar

İç Anadolu'nun en önemli merkezlerinden biri olan Kayseri, 12 Ocak 2025 Pazartesi gününden itibaren Sibirya üzerinden gelen yüksek basınç ve dondurucu hava kütlesinin etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, şehirde beş gün boyunca hayatı durma noktasına getirebilecek düzeyde sert kış koşulları yaşanacak. 12 Ocak Pazartesi günü gökyüzü yoğun kar yağışlı bir güne uyanacak. Termometreler günün ilk saatlerinde eksi 1 dereceyi gösterirken, gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 2 derece civarında kalması bekleniyor. Nem oranının yüzde 96 seviyelerinde seyredecek olması, karın kristalleşme oranını artırarak yerlerin hızla beyaz bir örtüyle kaplanmasına neden olacaktır.

13 Ocak Salı günü kar yağışı aralıklarla devam ederken, asıl risk dondurucu ayazın kente yerleşmesiyle başlayacaktır. Gece saatlerinde sıcaklıkların eksi 10 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Kayseri'nin geçmiş meteorolojik verilerine bakıldığında, Ocak ayının bu dönemlerinde sıfırın altında 20 derecelerin altına düşen ekstrem uç sıcaklıklar kaydedilmiştir. Bu hafta yaşanacak olan soğuk dalgasının da özellikle gece saatlerinde bu rekor değerlere yaklaşabileceği uyarısı yapılmaktadır. Erciyes Kayak Merkezi yolu başta olmak üzere, şehirler arası geçiş güzergahlarında tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanması kuvvetle muhtemeldir.

14, 15 ve 16 Ocak tarihlerinde kar yağışının etkisini yitirmesi ancak dondurucu soğukların şiddetini artırması öngörülüyor. Gökyüzünün açık ve az bulutlu olduğu gecelerde yaşanacak yer radyasyonu, sıcaklıkları eksi 15 derecelere kadar çekebilir. Vatandaşların bu dondurucu süreçte su sayaçlarını ve tesisatlarını yalıtım malzemeleriyle korumaları, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı soba kullanımında uyanık olmaları hayati önem taşımaktadır. Sürücülerin gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda kış lastiği ve zincir olmadan trafiğe çıkmamaları, belediye ekiplerinin ise tuzlama çalışmalarını özellikle rampa ve viyadüklerde yoğunlaştırması beklenmektedir.

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.