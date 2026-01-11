Haberler

Kayseri okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kayseri okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de okullar tatil mi sorusu 12 Ocak Pazartesi günü öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle "Kayseri'de bugün okul var mı?" sorusu gündeme gelirken, gözler Kayseri Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.

12 Ocak Pazartesi Kayseri okullar tatil mi, Kayseri'de okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Kayseri Valiliği'nin kar tatili kararıyla ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KAYSERİ HAVA DURUMU
Kayseri Hava Durumu Raporu: Erciyes'in Eteğinde Dondurucu Soğuklar

İç Anadolu'nun en önemli merkezlerinden biri olan Kayseri, 12 Ocak 2025 Pazartesi gününden itibaren Sibirya üzerinden gelen yüksek basınç ve dondurucu hava kütlesinin etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, şehirde beş gün boyunca hayatı durma noktasına getirebilecek düzeyde sert kış koşulları yaşanacak. 12 Ocak Pazartesi günü gökyüzü yoğun kar yağışlı bir güne uyanacak. Termometreler günün ilk saatlerinde eksi 1 dereceyi gösterirken, gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 2 derece civarında kalması bekleniyor. Nem oranının yüzde 96 seviyelerinde seyredecek olması, karın kristalleşme oranını artırarak yerlerin hızla beyaz bir örtüyle kaplanmasına neden olacaktır.

13 Ocak Salı günü kar yağışı aralıklarla devam ederken, asıl risk dondurucu ayazın kente yerleşmesiyle başlayacaktır. Gece saatlerinde sıcaklıkların eksi 10 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Kayseri'nin geçmiş meteorolojik verilerine bakıldığında, Ocak ayının bu dönemlerinde sıfırın altında 20 derecelerin altına düşen ekstrem uç sıcaklıklar kaydedilmiştir. Bu hafta yaşanacak olan soğuk dalgasının da özellikle gece saatlerinde bu rekor değerlere yaklaşabileceği uyarısı yapılmaktadır. Erciyes Kayak Merkezi yolu başta olmak üzere, şehirler arası geçiş güzergahlarında tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanması kuvvetle muhtemeldir.

Kayseri okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kayseri'de okul yok mu (KAYSERİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

14, 15 ve 16 Ocak tarihlerinde kar yağışının etkisini yitirmesi ancak dondurucu soğukların şiddetini artırması öngörülüyor. Gökyüzünün açık ve az bulutlu olduğu gecelerde yaşanacak yer radyasyonu, sıcaklıkları eksi 15 derecelere kadar çekebilir. Vatandaşların bu dondurucu süreçte su sayaçlarını ve tesisatlarını yalıtım malzemeleriyle korumaları, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı soba kullanımında uyanık olmaları hayati önem taşımaktadır. Sürücülerin gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda kış lastiği ve zincir olmadan trafiğe çıkmamaları, belediye ekiplerinin ise tuzlama çalışmalarını özellikle rampa ve viyadüklerde yoğunlaştırması beklenmektedir.

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro

Profesyonel sözleşmeyi imzaladı, serbest kalma bedeli 100 milyon euro
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Manchester United'a FA Cup'ta şok! 44 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Manchester United'a bir şok daha! 44 yıl sonra bir ilk
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası