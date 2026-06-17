Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu kararname kapsamında Türkiye genelinde 430 mülki idare amirinin görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamlı atama sürecinde Samsun Ladik Kaymakamı olarak görev yapan Tuğçe Orhan’ın yeni görev yeri de belli oldu. Peki, Kaymakam Tuğçe Orhan nereye atandı? Detaylar haberimizde.

KAYMAKAM TUĞÇE ORHAN NEREYE ATANDI?

Kararnameye göre Tuğçe Orhan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Burdur Vali Yardımcılığı görevine atandı. Bu atama, mülki idare yapılanmasında gerçekleşen geniş kapsamlı değişiklikler arasında yer aldı.

Mülki idare sistemi içerisinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevleri, devletin yereldeki yönetim organizasyonunun temel yapı taşları arasında bulunuyor. Bu çerçevede yapılan görev değişiklikleri, idari işleyişin devamlılığı ve kurumlar arası koordinasyon açısından önem taşıyor.

Tuğçe Orhan’ın Burdur Vali Yardımcılığı görevine atanmasıyla birlikte, kamu yönetimi kariyerinde yeni bir idari sorumluluk alanına geçtiği görülüyor.

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

1995 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Tuğçe Orhan, akademik hayatına Fırat Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde devam etti. Eğitim sürecini başarıyla sürdüren Orhan, bölümünü derece yaparak tamamladı.

Üniversite eğitimini yalnızca lisans düzeyinde bırakmayan Tuğçe Orhan, aynı alanda yüksek lisans eğitimini de tamamlayarak akademik gelişimini sürdürdü. Bu süreç, kamu yönetimi alanındaki uzmanlık temelini güçlendiren önemli bir aşama olarak değerlendirildi.

Tuğçe Orhan, İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare kariyerine resmi olarak adım attı. Bu süreç, kamu yönetimi alanında görev almak isteyen adaylar için temel bir mesleki başlangıç aşaması olarak biliniyor.

Meslek hayatının ilk dönemlerinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli idari stajlar gerçekleştiren Orhan; Elazığ başta olmak üzere Ankara, Düzce ve Bolu’da görev deneyimi kazandı. Bu staj süreçleri, yerel yönetim mekanizmalarının işleyişini yerinde gözlemleme imkânı sundu.

Kariyer basamaklarında ilerleyen Tuğçe Orhan, Bolu’nun Seben ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yaptı. Bu görev, idari sorumlulukların doğrudan yürütüldüğü ve yerel yönetim uygulamalarının aktif olarak deneyimlendiği bir süreç olarak öne çıktı.

LONDRA’DA EĞİTİM VE ULUSLARARASI YÖNETİM DENEYİMİ

Mesleki gelişimini uluslararası boyuta taşımak amacıyla İngiltere’nin başkenti Londra’ya giden Tuğçe Orhan, burada yabancı dil eğitimi aldı. Aynı zamanda Birleşik Krallık’ın yönetim sistemi üzerine incelemelerde bulunarak farklı bir idari yapıyı yerinde gözlemleme fırsatı elde etti.

Bu süreç, kamu yönetimi perspektifinin genişlemesine katkı sağlayan önemli bir deneyim olarak değerlendirildi.