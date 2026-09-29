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Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Kavak Yelleri, eşsiz hikâyesi ve etkileyleyici mekânlarıyla izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Dizinin sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlanmasının ardından arama motorlarında "Kavak Yelleri nerede çekildi, Kavak Yelleri kaç bölüm yayınlandı?" soruları öne çıktı. Peki, Kavak Yelleri'nin çekimleri nerede yapıldı? İşte sevilen dizinin çekim yerleri ve bölüm sayısına ilişkin bilgiler...

KAVAK YELLERİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kavak Yelleri dizisinin çekimleri İzmir'in Urla ve Seferihisar ilçeleri ile İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi. Dizinin büyük bölümü ise Seferihisar'a bağlı Sığacık Mahallesi'nde çekildi. Sığacık'ın dar sokakları, tarihi taş evleri ve eşsiz sahil manzarası, dizinin sıcak ve samimi atmosferini oluşturan en önemli unsurlar arasında yer aldı.

KAVAK YELLERİ HANGİ KASABADA GEÇİYOR?

Dizinin hikâyesi, bir Ege kasabasında yaşayan dört yakın arkadaş Deniz, Aslı, Efe ve Mine'nin etrafında şekillendi. Dizinin ilk yıllarında Seferihisar'da çekilen sahneler ekranda Urla adıyla yer aldı. 2009 yılında göreve gelen dönemin Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yapımcı Timur Savcı ile görüşmesinin ardından dizide Seferihisar adı kullanılmaya başlandı.

KAVAK YELLERİ İSTANBUL'DA ÇEKİLDİ Mİ?

Evet, Kavak Yelleri'nin bazı bölümleri İstanbul'da çekildi. İlerleyen sezonlarda karakterlerin üniversite hayatına başlamasıyla birlikte hikâye İstanbul'a taşındı. Bu bölümlerde Boğaz başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtleri ve mekânları dizide yer aldı.

KAVAK YELLERİ'NİN SON BÖLÜMÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin final bölümü, çekimlerin büyük kısmının gerçekleştiği Sığacık Mahallesi'nde çekildi. Oyuncular ve set ekibi, dizinin şarkılarını seslendiren Pinhani'nin Teos Marina'daki konseriyle Seferihisar halkına veda etti. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı gecede oyuncular, yıllardır kendilerine destek veren bölge halkına teşekkür etti.

KAVAK YELLERİ KAÇ BÖLÜM YAYINLANDI?

Kavak Yelleri, 5 sezon boyunca toplam 170 bölüm yayınlandı. 31 Mayıs 2007'de Kanal D ekranlarında başlayan dizi, 30 Ağustos 2011'de yayınlanan final bölümüyle ekran macerasını tamamladı.

KAVAK YELLERİ KAÇ SEZON SÜRDÜ?

Başlangıçta yaz dizisi olarak planlanan Kavak Yelleri, gördüğü büyük ilgi sayesinde 5 sezon boyunca ekranda kaldı. Dizinin sezonlara göre bölüm sayıları şöyle:

1. Sezon: 55 bölüm (Mayıs 2007 - Haziran 2008)

2. Sezon: 29 bölüm (Eylül 2008 - Mayıs 2009)

3. Sezon: 35 bölüm (Eylül 2009 - Mayıs 2010)

4. Sezon: 41 bölüm (Temmuz 2010 - Mayıs 2011)

5. Sezon: 10 bölüm (Haziran 2011 - Ağustos 2011)

KAVAK YELLERİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Kavak Yelleri, yayın hayatı boyunca Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yapımcılığını Timur Savcı'nın Tims Productions şirketinin üstlendiği dizi, Amerikan gençlik dizisi Dawson's Creek'in Türkiye uyarlaması olarak hazırlandı.