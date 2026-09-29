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Bir dönemin sevilen gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde hayat verdiği Aslı karakteriyle adından söz ettiren Pelin Karahan, hem özel hayatı hem de kariyeriyle gündemden düşmüyor. Oyuncunun son paylaşımları ve projelerinin ardından arama motorlarında "Kavak Yelleri Aslı kimdir, Pelin Karahan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?" soruları öne çıktı. Peki, Pelin Karahan kimdir? İşte ünlü oyuncunun merak edilen hayatı ve rol aldığı yapımlar...

KAVAK YELLERİ ASLI KİMDİR?

Kavak Yelleri dizisinde Aslı Zeybek karakterine hayat veren isim, oyuncu ve sunucu Pelin Karahan'dır. Dizide güçlü, idealist ve cesur bir genç kızı canlandıran Karahan, bu rolle geniş kitleler tarafından tanındı. Oyunculuğa ilk adımını attığı Kavak Yelleri, ünlü oyuncunun kariyerinde dönüm noktası oldu.

PELİN KARAHAN KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Vildan Pelin Karahan olan ünlü oyuncu, 6 Ekim 1984 tarihinde dünyaya geldi. Pelin Karahan, 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. Terazi burcu olan oyuncunun boyu 1.60 metredir.

PELİN KARAHAN NERELİ?

Pelin Karahan, Ankara doğumludur. Babası tarafından Ankaralı olan oyuncunun anne tarafı ise Arnavut kökenlidir.

PELİN KARAHAN'IN EĞİTİM HAYATI

İlkokulu Ankara'daki Arı Koleji'nde okuyan Karahan, ortaokul eğitimini Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu ve Ödemiş İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Polis Koleji'ni kazanan ancak daha sonra okulu bırakan Karahan, Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme Bölümü'nde tamamladı.

PELİN KARAHAN OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?

İstanbul'a çalışmak için gelen Pelin Karahan, ek iş amacıyla Erberk Ajans'a kaydoldu. Bu süreçte yönetmen Çağan Irmak ile bir reklam filminde kamera karşısına geçti. Ardından Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katılan Karahan, Aslı rolüne seçilerek oyunculuk kariyerine adım attı.

PELİN KARAHAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kavak Yelleri'nin ardından kariyerini istikrarlı şekilde sürdüren Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Mihrimah Sultan karakteriyle de büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncunun rol aldığı diziler şöyle:

2007-2011 Kavak Yelleri (Aslı Zeybek), 2012 Mavi Kelebekler (Konuk oyuncu), 2012-2014 Muhteşem Yüzyıl (Mihrimah Sultan), 2015-2016 Yeter (Aylin Harmanlı), 2018 Yuvamdaki Düşman (Tülin), 2021-2022 Bir Zamanlar Kıbrıs / Kıbrıs: Zafere Doğru (İnci Dereli), 2023 Şebeke (Tuba), 2024 Bahar (Sevda), 2024 Kirli Sepeti (Meyra Karabey).

PELİN KARAHAN'IN FİLMLERİ

Dizilerin yanı sıra sinema alanında da yer alan Pelin Karahan, Güven Bana ve Dalgalar ve İzler gibi filmlerde rol aldı.

PELİN KARAHAN SUNUCULUK YAPTI MI?

Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Pelin Karahan, Show TV'de yayınlanan "Pelin Karahan ile Nefis Tarifler" ve "Pelin'in Mutfağı" gibi yemek programlarıyla ekranlarda yer aldı.

PELİN KARAHAN'IN EŞİ KİM?

Pelin Karahan, iş insanı Bedri Güntay ile evlidir. Çiftin Ali Demir ve Can Eyüp adında iki çocuğu bulunuyor.