Haberler

Kastamonu okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Kastamonu'da okul yok mu (KASTAMONU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kastamonu okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Kastamonu'da okul yok mu (KASTAMONU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da okullar tatil mi sorusu 3 Şubat Salı günü öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle "Kastamonu'da bugün okul var mı?" sorusu gündeme gelirken, gözler Kastamonu Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.

3 Şubat Salı Kastamonu okullar tatil mi, Kastamonu'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hava durumu raporlarının ardından Kastamonu Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KASTAMONU HAVA DURUMU
KASTAMONU

3 ŞUBAT SALI: Kastamonu genelinde soğuk ve yağışlı bir hava hakim. Şehir merkezinde yağmur beklenirken, Ilgaz Dağı gibi yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Sıcaklık gündüz 5, gece -1 derece.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Çok bulutlu ve kapalı bir hava bekleniyor. Kar yağışı etkisini hafifletse de soğuk hava dondurucu etkisini sürdürecek. Gündüz 4 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu bir gökyüzü ile birlikte ayaz etkili olacak. Gece sıcaklığı -3 dereceye kadar düşerek buzlanmaya neden olabilir.

6 ŞUBAT CUMA: Az bulutlu ancak soğuk bir gün. Güneş yer yer görülse de sıcaklık 6 derecenin üzerine çıkmayacak.

Kastamonu okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Kastamonu'da okul yok mu (KASTAMONU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak

Trump, vurmakla tehdit ettiği ülkeyle İstanbul'da masaya oturuyor
Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilen Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu gözaltına alındı

Epstein'den hamile kaldığı iddia edilen Prenses'in oğluna gözaltı
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler

Yine aynı firma, yine skandal görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi

Fenerbahçe, yeni yıldızını sağlık kontrollerinden geçirdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
İki ABD Başkanı'nın Jeffrey Epstein bağlantısı mercek altında

Trump gizlese de mide bulandıran belgeler ortalığa saçılıyor
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi