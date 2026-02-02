Kastamonu okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Kastamonu'da okul yok mu (KASTAMONU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

3 Şubat Salı Kastamonu okullar tatil mi, Kastamonu'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hava durumu raporlarının ardından Kastamonu Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KASTAMONU HAVA DURUMU

KASTAMONU

3 ŞUBAT SALI: Kastamonu genelinde soğuk ve yağışlı bir hava hakim. Şehir merkezinde yağmur beklenirken, Ilgaz Dağı gibi yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Sıcaklık gündüz 5, gece -1 derece.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Çok bulutlu ve kapalı bir hava bekleniyor. Kar yağışı etkisini hafifletse de soğuk hava dondurucu etkisini sürdürecek. Gündüz 4 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu bir gökyüzü ile birlikte ayaz etkili olacak. Gece sıcaklığı -3 dereceye kadar düşerek buzlanmaya neden olabilir.

6 ŞUBAT CUMA: Az bulutlu ancak soğuk bir gün. Güneş yer yer görülse de sıcaklık 6 derecenin üzerine çıkmayacak.

KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.