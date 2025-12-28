Kastamonu okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Kastamonu'da okul yok mu (KAR TATİLİ – KASTAMONU VALİLİĞİ)?

Kış şartlarının kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte kar yağışının yoğunlaştığı bölgelerden tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Zonguldak, Muş, Bitlis, Karabük, Bartın, Bolu, Van ve Düzce'de eğitim faaliyetleri il genelinde durdurulurken; Şırnak, Kastamonu ve Yozgat'ta ise bazı ilçelerde olumsuz hava şartları sebebiyle okullara bir gün süreyle ara verildi.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle valilikler tarafından peş peşe tatil kararları alınırken, bazı il ve ilçelerde eğitim faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Zonguldak, Muş, Bitlis, Karabük, Bartın, Bolu, Van ve Düzce'de okullar il genelinde tatil edilirken; Şırnak, Kastamonu ve Yozgat'ta ise bazı ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

KASTAMONU'DA HANGİ İLÇELERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ?

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda ilçede eğitim öğretime ara verildi. Alınan karara göre; Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç ve Daday ilçelerinde tüm kademelerdeki okullar Pazartesi günü tatil edildi.

TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇELER

Abana ve Bozkurt ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime ara verildi. İnebolu ilçesinde köy okullarında eğitim durdurulurken, taşıma yoluyla ilçe merkezine gelen öğrenciler ile pansiyonda kalıp evci izninde bulunan öğrenciler de izinli sayıldı.

CİDE VE ÇATALZEYTİN İÇİN ÖZEL KARAR

Cide ilçesinde merkez mahalleler dışında kalan bölgelerde, taşımalı eğitim gören öğrenciler ve köy okullarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Çatalzeytin ilçesinde ise Çayağzı bölgesi hariç olmak üzere taşımalı eğitim Pazartesi günü durduruldu.