Kasımpaşa Trabzonspor ilk 11'ler: Salah neden yok, Kasımpaşa Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk hafta heyecanı İstanbul’da devam ediyor. Sezonun açılış haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde futbolseverlerin en fazla merak ettiği konu ise iki takımın sahaya hangi kadrolarla çıkacağı ve Trabzonspor’un dünyaca ünlü yeni transferi Mohamed Salah’ın karşılaşmada süre alıp almayacağı oldu.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR İLK 11'LER

Saat 19.00’da başlayan mücadele öncesinde iki takımın ilk 11’leri belli oldu. Resmî yayıncı beIN SPORTS tarafından açıklanan kadrolara göre Kasımpaşa ve Trabzonspor şu oyuncularla sahaya çıkıyor:

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adem, Ilie, Jessen, Baldursson, Da Silva, Diabate, Ben Ouanes, Güven, Benedyczak.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Bouchouari, Malinovski, Saviolo, Aral, Metehan, Onuachu.

SALAH KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mohamed Salah'ın Kasımpaşa karşısında forma giyip giymeyeceği, maç öncesinin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Karşılaşma öncesinde açıklanan resmî kadro bu soruya önemli ölçüde yanıt verdi: Salah ilk 11'de değil, yedekler arasında.

Dolayısıyla Mohamed Salah'ın Kasımpaşa karşısında oynama ihtimali bulunuyor, ancak maça ilk düdükten itibaren sahada başlamayacak. Teknik direktör Fatih Tekke'nin yıldız futbolcuyu maçın gidişatına göre ikinci bölümde oyuna dahil etmesi bekleniyor. Fotomaç'ın maç öncesi haberinde de Tekke'nin fiziksel durum ve yapılan yüklemeleri dikkate alarak Salah'ı hamle oyuncusu olarak değerlendirmeyi planladığı aktarılmıştı.

Salah'ın yedek başlaması, Trabzonspor'un hücum planında maç içerisinde önemli bir değişiklik yaşanabileceği anlamına geliyor. Karadeniz temsilcisi karşılaşmanın ilk bölümünde istediği baskıyı kurması veya skor avantajını elde etmesi halinde Salah'ı daha kontrollü kullanabilir. Öte yandan Trabzonspor'un gol bulmakta zorlandığı bir senaryoda yıldız oyuncunun ikinci yarıda oyuna dahil olması, Kasımpaşa savunması açısından ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Süper Lig'deki ilk maçına çıkması beklenen Salah'ın oyuna girmesi halinde özellikle bire bir pozisyonlar, kanat hücumları ve savunma arkasına yapılan koşular üzerinden Trabzonspor'un hücum etkinliğini artırması bekleniyor.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasının başlama saati 19.00. Futbolseverler, sezonun ilk haftasında oynanan kritik mücadelede iki takımın performansını takip ediyor.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadele öncesinde yayıncı kuruluş tarafından karşılaşmanın ilk 11'leri de duyuruldu.