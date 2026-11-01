Kasımpaşa-Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz: Kasımpaşa-Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek mücadele, maç öncesinde futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kanalın yanı sıra şifresiz izleme seçeneklerini de merak ediyor. Kasımpaşa- Beşiktaş maçı canlı yayın ekranı nerede, mücadele hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Beşiktaş, 1 Kasım Pazar günü karşı karşıya geliyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa- Beşiktaş maçı saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ CANLI İZLE ŞİFRESİZ

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırıyor. 1 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadele, beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın oynanacağı adres ise Recep Tayyip Erdoğan Stadı olacak.

KSP BJK MAÇ KADROSU

Kasımpaşa ve Beşiktaş'ın mücadeleye başlayacağı muhtemel 11'ler belli oldu. Ev sahibi ekipte Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Mendes, Ali Yavuz, Sakyi ve Benedyczak'ın sahaya çıkması bekleniyor.

Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'inde ise Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Cerny, Salih, Ndidi, Olaitan, Trossard ve Vlahovic yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan futbolcular da gündemde. Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında görev alması beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü de ceza sınırında bulunuyor.

Öte yandan sakatlıkları devam eden Orkun Kökçü, Milot Rashica, Ümit Akdağ ve Fabio Miretti'nin Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer alması beklenmiyor.