İş insanı Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlendiği belirlenen uyuşturucu partilerine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Garipoğlu'nun yalısında yaklaşık 3,5 yıl boyunca temizlik görevlisi olarak çalışan Yağmur Uçkun ek ifade vererek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Uçkun ifadesinde partilere katılan bazı isimleri tek tek sayarken, parti sonrası temizlik sırasında gördüklerini de ayrıntılarıyla anlattı. Peki, Kasım Garipoğlu'nun yalısının temizlikçisi Yağmur Uçkun kimdir? Yağmur Uçkun ifadesinde ne dedi? Detaylar...

KASIM GARİPOĞLU'NUN YALISININ TEMİZLİKÇİSİ YAĞMUR UÇKUN KİMDİR?

Yağmur Uçkun, iş insanı Kasım Garipoğlu'nun yalısında 3,5 yıl boyunca temizlik görevlisi olarak çalıştı. Görevinin gün içinde yalının temizlenmesi ve tertip düzeninin sağlanması olduğunu ifade eden Uçkun, parti günlerinde yalının içine girmelerinin yasak olduğunu belirtti.

Uçkun'un ifadesine göre:

"Benim görevim gün içerisinde yalının temizlenmesi ve tertip düzenin sağlanmasıydı. Parti olduğu gün bizim yalıya girmemiz yasaktı, parti sonrasında temizliğimi yapardım."

Temizlik sürecinde çöplerin Atilla ve Ozan isimli kişiler tarafından çıkarıldığını, kendisinin ise genel temizlikten sorumlu olduğunu söyledi.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu testinin pozitif çıktığını öğrendiğini belirten Uçkun, ilk ifadesinde de kokain kullandığını söylediğini ve cezaevinde bulunduğu süre boyunca bunun pişmanlığını yaşadığını ifade etti.

YAĞMUR UÇKUN İFADESİNDE NE DEDİ?

Ek ifadesinde parti organizasyonlarına ve sonrasında yaşananlara dair ayrıntılı beyanlarda bulunan Yağmur Uçkun, şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu testimin pozitif çıktığını öğrendim. İlk ifademde de kokain kullandığımı söylemiştim. Cezaevinde olduğum sürece bunun pişmanlığı içerisindeyim, bir daha uyuşturucu madde kullanmayacağım. Kasım Garipoğlu'nun yalısında 3,5 yıl çalıştım, buranın temizlik işlerini yapıyordum.

Benim görevim gün içerisinde yalının temizlenmesi ve tertip düzenin sağlanmasıydı. Parti olduğu gün bizim yalıya girmemiz yasaktı, parti sonrasında temizliğimi yapardım.

Atilla ve Ozan çöpleri çıkartır, ben temizlik yapardım. Söz konusu partilerin dışarıdan gördüğüm kadarıyla Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Gökmen Kadir Şeynova, Ayşegül Şeynova, Merve Taşkın, Elis Sakıçoğlu, Zeynep Alkan ve ismini hatırlayamadığım birçok davetli katılırdı. Gio lakaplı kişi Kasım Garipoğlu'nun partilerine katılırdı, gerçek adını Gürkan olarak biliyorum.

Parti sonrasında temizlik yapmaya başladığımda evin her tarafında beyaz ve pembe renkli uyuşturucu madde olan toz halindeki kalıntıları görüyordum. Evin değişik yerlerinde beyaz şeffaf küçük poşetler görüyordum. (uyuşturucu kullanıldıktan sonra atılan poşet) Bazen esrar kalıntıları da görüyordum. Tahliye edilmemi talep ederim dedi."

İfadesinde, parti günlerinde yalıya girişlerinin yasak olduğunu özellikle vurgulayan Uçkun, temizlik işlemlerini partilerin ardından gerçekleştirdiğini belirtti. Parti sonrası ortamda beyaz ve pembe renkli toz halindeki maddeler ile küçük şeffaf poşetler gördüğünü söyledi.

Haberde adı geçen isimler arasında Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Gökmen Kadir Şeynova, Ayşegül Şeynova, Merve Taşkın, Elis Sakıçoğlu ve Zeynep Alkan yer aldı. Uçkun, bu isimleri "dışarıdan gördüğüm kadarıyla" ifadesiyle dile getirdi.