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Kasım ayı enflasyon verileri öncesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Buna göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yükselirken reel sektör ve hanehalkında geriledi. Gözler şimdi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini açıkladı. Verilere göre, gelecek 12 aylık döneme ilişkin yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında artarken reel sektör ve hanehalkında düşüş gösterdi.

Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, piyasa katılımcıları için önceki aya kıyasla 0,15 puan artarak yüzde 24,04'e yükseldi. Reel sektörün enflasyon beklentisi 0,10 puan azalarak yüzde 31,70'e, hanehalkının beklentisi ise 0,51 puan gerileyerek yüzde 43,24'e indi.

HANEHALKININ ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

TCMB verilerine göre, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkının oranı da kasım ayında geriledi. Bir önceki aya göre 0,50 puan azalan bu oran, yüzde 16,06 olarak kaydedildi.

Böylece kasım ayında hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 43,24 olurken, enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkının oranı yüzde 16,06 seviyesinde gerçekleşti.

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım 2026 dönemine ilişkin enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık 2026 Perşembe günü açıklanacak. TÜİK'in takvimine göre kasım ayı enflasyon rakamları saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

Açıklanacak verilerle birlikte kasım ayına ilişkin aylık ve yıllık enflasyon oranları belli olacak. Veriler, yıl sonuna yaklaşılırken enflasyonun seyrine ilişkin değerlendirmeler açısından da takip edilecek.