Kaşif Kozinoğlu otopsi raporu sonucu ne çıktı, Kaşif Kozinoğlu zehirlendi mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nun raporuna göre Kaşif Kozinoğlu'nun zehirlenerek ya da travmatik bir etkiyle öldüğüne dair tıbbi delil bulunmadı. Raporda, Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği belirtildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ise rapora itiraz ederek Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan yeniden rapor düzenlenmesini talep etti. İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin rapora dair merak edilenler.

KAŞİF KOZİNOĞLU OTOPSİ RAPORU SONUCU NE ÇIKTI?

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin hazırladığı raporu geçtiğimiz hafta Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Raporda, Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği bildirildi. Kozinoğlu'nun travmatik tesirle öldüğüne ve zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delil bulunmadığı kaydedildi.

KAŞİF KOZİNOĞLU ZEHİRLENDİ Mİ?

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Kaşif Kozinoğlu'nun zehirlendiğine dair tıbbi bir delil bulunmuyor. Raporda, Kozinoğlu'nda mide bulantısı, kusma, ishal, mide ve bağırsaklarda kanama ile solunum yollarında alerjik reaksiyon gibi zehirlenme belirtilerine rastlanmadığı belirtildi. Yapılan incelemelerde ağır metal düzeylerinin de normal seviyede olduğu tespit edildi.

RAPOR NASIL HAZIRLANDI?

Raporda, değerlendirmenin radyolojik inceleme, ölü muayenesi, otopsi, mezar açma (fethi kabir), radyoaktif inceleme ve alınan örneklerin incelenmesi sonucunda yapıldığı kaydedildi. Mezar açma işleminin 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

KALP İLACININ ÖLÜME ETKİSİ VAR MI?

Raporda, Kaşif Kozinoğlu'na kalp rahatsızlığı başladıktan sonra verilen ilacın ölüm olayına herhangi bir etkisi ya da katkısı bulunmadığı vurgulandı.

SAVCILIK RAPORA İTİRAZ ETTİ Mİ?

Evet, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapora itiraz etti. Başsavcılık, rapordaki tespitlerin daha ayrıntılı açıklanması ve değerlendirilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan yeniden rapor hazırlanmasını talep etti. Genel kurulun hazırlayacağı raporun ardından soruşturmada yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

Kaşif Kozinoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) Dış Operasyonlar Daire Başkanı olarak görev yapmış eski bir istihbaratçı. Kozinoğlu, 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Kozinoğlu'nun ölümü, yıllar boyunca kamuoyunda tartışılmaya devam etti.

KAŞİF KOZİNOĞLU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti. Ölümüne ilişkin soruşturma, aradan geçen yıllara rağmen sürüyor.