Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gündeme gelen dosyasıyla birlikte arama motorlarında da araştırılmaya başlandı. Kozinoğlu'nun meslek hayatının yanı sıra özel yaşamı da merak konusu olurken özellikle evli olup olmadığı, eşinin kim olduğu ve çocuğunun bulunup bulunmadığı soruları öne çıktı. Peki, Kaşif Kozinoğlu evli mi? Kaşif Kozinoğlu eşi Yeşim Kozinoğlu kimdir? Kaşif Kozinoğlu'nun çocuğu var mı? Detaylar...

KAŞİF KOZİNOĞLU EVLİ Mİ?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Kaşif Kozinoğlu evliydi. Kozinoğlu'nun eşi Yeşim Kozinoğlu'dur. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşayan Kaşif Kozinoğlu'nun ailesine ilişkin kamuoyunda sınırlı bilgi bulunuyor. Bu nedenle Yeşim Kozinoğlu'nun özel hayatına ilişkin ayrıntılar da kamuya açık kaynaklarda geniş şekilde yer almıyor.

KAŞİF KOZİNOĞLU EŞİ YEŞİM KOZİNOĞLU KİMDİR?

Kaşif Kozinoğlu'nun eşi Yeşim Kozinoğlu'dur. Yeşim Kozinoğlu hakkında kamuoyunda net ve ayrıntılı bilgiler bulunmuyor. Bu nedenle yaşı ve eğitim bilgileri gibi özel hayatına ilişkin ayrıntılar kamuya açık kaynaklarda yer almıyor.

Yeşim Kozinoğlu'nun adı, daha çok Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından kamuoyuna yansıyan bilgilerde geçiyor. Anadolu Ajansı'nın 2011 yılında yayımladığı haberde de Kaşif Kozinoğlu'nun eşi Yeşim Kozinoğlu ile oğlu Özel Kozinoğlu'nun avukatları tarafından yapılan açıklamaya yer verildi.

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN ÇOCUĞU VAR MI?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Kaşif Kozinoğlu'nun Yeşim Kozinoğlu ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Çiftin çocuğunun adı Özel Kozinoğlu'dur. Bu bilgi, Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılındaki cenaze törenine ilişkin Anadolu Ajansı haberinde de yer alıyor.

Kaşif Kozinoğlu'nun çocuğu Özel Kozinoğlu'nun adı, babasının hayatını kaybetmesinin ardından kamuoyuna yansıyan bilgilerde yer aldı. Anadolu Ajansı'nın 16 Kasım 2011 tarihli haberinde de Kaşif Kozinoğlu'nun eşi Yeşim Kozinoğlu ile oğlu Özel Kozinoğlu'nun avukatları tarafından yapılan açıklama aktarıldı.

Böylece kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Kaşif Kozinoğlu'nun özel hayatına ilişkin temel bilgiler; eşi Yeşim Kozinoğlu ve bu evlilikten olan çocuğu Özel Kozinoğlu şeklinde sıralanıyor. Yeşim Kozinoğlu'nun yaşı, eğitimi ve özel yaşamına ilişkin ise kamuoyunda net bilgiler bulunmuyor.