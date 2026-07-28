Kartal Eddie filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kartal Eddie filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kartal Eddie filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kartal Eddie filmini izleyecek olanların merak ettiği Kartal Eddie konusu nedir, Kartal Eddie oyuncuları kimler ve Kartal Eddie özeti gibi konuları inceliyoruz.

KARTAL EDDİE FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, İngiltere'nin kayakla atlama sporcusu Michael "Eddie" Edwards'ın tüm engellere rağmen Olimpiyat Oyunları'na katılma hayalini konu alıyor. Çocukluğundan beri sporcu olmayı isteyen Eddie, farklı branşlarda şansını denedikten sonra kayakla atlamaya yöneliyor. Azmi ve kararlılığı sayesinde 1988 Kış Olimpiyatları'na katılmayı başaran sporcu, milyonlara ilham veren bir başarı hikâyesine imza atıyor.

KARTAL EDDİE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin başrolünde Eddie Edwards karakterini canlandıran Taron Egerton yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca şu isimler bulunuyor:

• Hugh Jackman

• Christopher Walken

• Jo Hartley

• Iris Berben

• Tim McInnerny

• Keith Allen

• Edvin Endre

• Tom Costello

• Rune Temte

KARTAL EDDİE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Almanya'nın Oberstdorf ve Garmisch-Partenkirchen kentleri başta olmak üzere Avusturya'nın Seefeld bölgesinde gerçekleştirildi. Ayrıca İngiltere'deki Pinewood Stüdyoları ile bazı açık alanlar da çekimlerde kullanıldı. Bu farklı lokasyonlar, filmin kış sporları atmosferini başarılı şekilde yansıtmasına katkı sağladı.

KARTAL EDDİE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 2015 yılında tamamlandı. Yapım, 2016 yılında vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu.

KARTAL EDDİE FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda Dexter Fletcher oturuyor. Senaryosu Sean Macaulay ve Simon Kelton tarafından kaleme alınan yapım, gerçek bir yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyan başarılı biyografik spor filmleri arasında gösteriliyor.