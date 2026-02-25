Kars okullar tatil mi, 26 Şubat Perembe Kars'ta okul yok mu (KARS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

26 Şubat Perembe günü Kars genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenirken, gözler Kars Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Kars okullar tatil mi?" ve "Kars'ta bugün okul yok mu?" aramaları hız kazanırken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

KARS HAVA DURUMU

Kars'ta Kristal Kar ve Şiddetli Ayaz Alarmı

Kars genelinde perşembe günü başlayacak kar yağışı, cuma günü yerini dondurucu bir ayaza bırakıyor. Doğu Anadolu'nun en soğuk illerinden biri olan Kars'ta, termometrelerin gece saatlerinde ekstrem değerlere düşmesi bekleniyor.

26 Şubat Perşembe: Yoğun Kar Yağışı ve Tipi

Perşembe günü Kars tamamen kar bulutlarının etkisi altına girecek. Gün boyu aralıklarla devam edecek olan kar yağışının, rüzgarla birlikte tipi şeklinde görülmesi bekleniyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -6°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -15°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali gün içinde %80 seviyelerinde. Kuzeydoğudan esecek rüzgar (saatte 20 km), kristal kar tanelerinin savrulmasına ve görüş mesafesinin kısalmasına neden olacak.

27 Şubat Cuma: Dondurucu "Sibirya" Soğukları

Haftanın son iş gününde kar yağışı şehri terk ediyor ancak gökyüzünün açılmasıyla birlikte dondurucu bir ayaz etkili olacak. Cuma günü Kars, adeta açık hava buzhanesine dönecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -10°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -25°C

• Detay: Yağış ihtimali %10'a düşerken, nem oranının azalmasıyla birlikte kuru soğuk etkisini zirveye taşıyacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça altına inecek.

Karslı Vatandaşlara Önemli Uyarı: Gece beklenen -25°C seviyesindeki dondurucu soğuklar nedeniyle araçların yakıt sistemlerinde donma, su depolarında ve tesisatlarda patlama riski bulunmaktadır. Sürücülerin Kars-Erzurum ve Kars-Ardahan kara yollarında oluşacak kuvvetli buzlanmaya karşı zincir bulundurması zorunludur.

KARS OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.