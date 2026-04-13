Kars okullar tatil mi, 14 Nisan Salı Kars'ta okul yok mu (KARS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

14 Nisan Salı günü Kars genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenirken, gözler Kars Valiliği’nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. “Kars okullar tatil mi?” ve “Kars’ta bugün okul yok mu?” aramaları hız kazanırken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

KARS HAVA DURUMU

Doğu Anadolu’nun en soğuk şehirlerinden biri olan Kars’ta 14 Nisan Salı günü kıştan tam anlamıyla çıkılamayan bir bahar havası bekleniyor. Bölge genelinde yüksek rakımın etkisiyle sıcaklıkların düşük seyretmesi ve zaman zaman yağış geçişlerinin görülmesi öngörülüyor.

Genel Hava Durumu

Meteorolojik değerlendirmelere göre kentte gün boyunca çok bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde kapalı hava daha belirgin olurken, gün içinde kısa süreli açılmalar yaşanabilir.

Sıcaklık Durumu

• Günün en yüksek sıcaklığı: 6–8°C

• Gece en düşük sıcaklık: -1 ila 1°C

Nisan ayı olmasına rağmen gece saatlerinde don riski tamamen ortadan kalkmış değil. Özellikle sabah erken saatlerde soğuk hava etkisini sürdürecek.

Yağış Beklentisi

• Aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur

• Yer yer kısa süreli sağanak geçişleri

• Yüksek bölgelerde kar ihtimali devam ediyor

Rüzgâr ve Hissedilen Hava

• Rüzgâr: Hafif ve zaman zaman orta kuvvette

• Hissedilen sıcaklık: Rüzgârla birlikte daha düşük

• Nem: Orta seviyede, yer yer yüksek

Günün Değerlendirmesi

14 Nisan Salı günü Kars’ta bahar etkisi zayıf hissedilecek. Gün genelinde soğuk, bulutlu ve zaman zaman yağışlı bir hava öne çıkarken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde kış koşullarına yakın bir atmosfer görülebilir.

KARS OKULLAR TATİL Mİ?

14 Nisan Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.