Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 30 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

30 Ocak Cuma günü hava durumu, kış şartlarının etkisini sürdürmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün boyunca beklenen sıcaklık dalgalanmaları, yağış olasılığı ve rüzgârın seyri merak konusu olurken; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova başta olmak üzere birçok il için öngörülen hava koşulları yakından izleniyor. İl il ayrıntılı tahminlere haberin devamında yer veriliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul genelinde kar yağışı beklenmiyor. Hava soğuk ve parçalı bulutlu seyrederken, yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur görülebilir.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı beklenmiyor. Kentte yağmur ve serin hava etkili olacak.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da kar ihtimali bulunuyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde, çevre ve yüksek ilçelerde kar veya karla karışık yağmur görülebilir.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya merkezde kar yağışı beklenmiyor. Ancak Toroslar ve yüksek rakımlı bölgelerde yer yer kar görülebilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da merkezde kar yağışı beklenmiyor. Soğuk hava ve yağmur öne çıkarken, yüksek kesimlerde kar ihtimali bulunuyor.