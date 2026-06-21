Haberler

"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın kim, Hatice Ö. Gözaltına alındı mı?

'Kapalılar imha edilsin' diyen kadın kim, Hatice Ö. Gözaltına alındı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Kapalılar imha edilsin" şeklinde paylaşım yapan Hatice Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, kamuoyunda tepki çeken paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi.

kadınlara yönelik skandal ifadeler kullanan Hatice Ö. hakkında soruşturma başlattı. Kamuoyunda tepki çeken paylaşımın ardından harekete geçen Başsavcılık, şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi.

"KAPALILAR İMHA EDİLSİN"

Hatice Ö., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda metroda yaşadığını öne sürdüğü bir olayın ardından başörtülü kadınlara yönelik skandal ifadeler kullandı. Hatice Ö. söz konusu paylaşımında şunları söyledi:

"Az önce metrodan indik. Kızımı sınava getirdim. İnerken kapalı bir tane kadın. Bildiğin cahillik akıyor her yerinden, yobaz. Metrodan inerken binecek kişi bekler. Belli bir kural var. Bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin. Çok basit. Kadın bildiğin hanzo. Yanındaki kızı ondan beter barzo. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Bineceğim geri metroya. Kıza yazık olacak. Sınava geliyor yazık günah. Ama bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacakmışsın. Kural ne? Havuza, denizi, bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin"

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Görüntülerdeki hakaret içerikli paylaşımı yapan kadının isminin Hatice Ö. olduğu tespit edildi. Şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Hatice Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir" denildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Trump'ın tehditleri gerilimi yükseltti! İran masayı terk etti
Çakarlı araçla yakalanan genç, 'Abim ağır ceza hakimi' dedi ama cezadan kaçamadı

Çakarlı araçla yakalandı, savunması pes dedirtti
Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti

Yunanistan'da alarm! Burnumuzun dibindeki adalarda OHAL ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi

Bir ilimiz diken üstünde! En tehlikeli hayvanlar arasında yer alıyor
Genç damattan 12 günlük yaşam mücadelesinin ardından kahreden haber

Mutlulukları 3 gün sürdü! Balayında yaralanan damattan kahreden haber
Yardım için gitti, kemerle boğulmaktan son anda kurtuldu

Yardım için gitti, kemerle boğulmaktan son anda kurtuldu
Muş'ta iki köy arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 yaralı

İki köy arasında silahlı çatışma! Yaralılar var
Anlaşma tamam: Amedspor'a milli kaleci geliyor

Amedspor milli kaleciyle anlaşmaya vardı
'Kapalılar imha edilsin' diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı

"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında savcılık harekete geçti
İki maçta sıfır çeken A Milli Takım'dan 2 kötü rekor

''İstesek başaramazdık!'' dedirten rekor