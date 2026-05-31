Kanye West konserine kaç kişi gitti, hangi ünlüler gitti? Kanye West konserine giden ünlüler kimler?

Kanye West’in Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirdiği konser, yalnızca müzikseverlerin değil ünlü isimlerin de buluşma noktası oldu. Rekor katılım beklentisiyle dikkat çeken organizasyonda çok sayıda oyuncu ve sanatçı stadyumdaki yerini alırken, etkinliğe dair ayrıntılar gündeme oturdu. Kanye West konserine kimler katıldı, ünlüler arasında hangi isimler vardı ve konsere kaç kişinin gitmesi bekleniyordu? Tüm detaylar haberin devamında...

KANYE WEST KONSERİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

Kanye West’in İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu konserine yoğun ilgi gösterildi. Organizasyon için yapılan açıklamalarda etkinliğe yaklaşık 120 bin kişinin katılması ve katılım rekoru kırılması beklendiği belirtildi. Konser öncesinde binlerce müziksever tribünlerde yerlerini alırken, Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçi de etkinlik için İstanbul’a geldi.

KANYE WEST KONSERİNE KİMLER KATILDI?

Konsere yalnızca müzikseverler değil, çok sayıda ünlü isim de katıldı. Oyuncular Alina Boz, Şükrü Özyıldız, Nilperi Şahinkaya ve Hazar Ergüçlü'nün yanı sıra müzik grubu Mentra'nın üyeleri de stadyumda görüntülenen isimler arasında yer aldı.

KANYE WEST KONSERİ OLAYI NEDİR?

Grammy ödüllü ABD’li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West’in İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda sahne alması, hem Türkiye’de hem de uluslararası müzik çevrelerinde büyük ilgi gördü. Dünyanın farklı ülkelerinden binlerce kişinin konser için İstanbul’a gelmesi ve organizasyonun 120 bin kişilik katılım hedefiyle dikkat çekmesi, etkinliği gündemin en çok konuşulan organizasyonlarından biri haline getirdi.