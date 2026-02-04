Kante'nin uçağını kaç kişi takip etti?

Chelsea ve Fransa Milli Takımı'nın orta saha yıldızı N'Golo Kanté, bu kez sahadaki performansıyla değil, uçağıyla gündemde. Kanté'nin özel uçağı kaç kişi tarafından takip edildi? Sosyal medyada hızla yayılan bu detay, futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. İşte olayın perde arkası ve rakamlar…

KANTE'NİN UÇAĞINI KAÇ KİŞİ TAKİP ETTİ?

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante'yi taşıyan özel uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra uçak takip platformu Flightradar24'te en çok takip edilen uçuşlardan biri haline geldi. Taraftarlar, Kante'nin İstanbul'a gelişini anbean izleyebilmek için ekran başına kilitlendi. Henüz uçuşu takip eden kişi sayısı resmi olarak açıklanmadı.

UÇAK 21.15'TE SABIHA GÖKÇEN'E İNDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, uçağın iniş saatini büyük bir heyecanla bekledi. Kante'yi taşıyan uçak, planlandığı gibi saat 21.15 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Taraftarlar, yeni transfere kavuşmanın heyecanını yaşarken, sosyal medyada uçağın konumunu anlık olarak takip ettiler.

KANTE'DEN TARAFTARA İLK MESAJ GELDİ

İstanbul'a gelen Kante, sarı-lacivertli formayı giyerek taraftarlara ilk mesajını iletti. Kulübün resmi paylaşımında, yıldız oyuncu Türkçe olarak "Merhaba Fenerbahçe! Hazır mısınız? Geliyorum" ifadelerini kullandı. Bu mesaj, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecan ve coşku yarattı.