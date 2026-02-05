Kante neden yok? ZTK Fenerbahçe Erzurumspor maçında Sidiki Cherif, Kante, Nesyri, Jhon Duran, Talisca, Guendouzi, Asensio neden yok?

Haberler

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Erzurumspor ile oynadığı maç öncesinde kadroda yer almayan isimler futbolseverlerin dikkatini çekti. Sidiki Cherif, Kanté, En-Nesyri, Jhon Duran, Talisca, Guendouzi ve Asensio'nun neden maç kadrosunda olmadığı merak edilirken, sarı-lacivertli ekipte eksiklerin sebebi araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Erzurumspor maçı öncesi açıklanan kadro büyük sürprizlere sahne oldu. Kanté başta olmak üzere Sidiki Cherif, En-Nesyri, Jhon Duran, Talisca, Guendouzi ve Asensio'nun listede yer almaması "Neden yoklar?" sorusunu gündeme taşırken, eksiklerin perde arkası merak konusu oldu.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇINA EKSİK KADROYLA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde önemli eksiklerle gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıklar, disiplin süreci ve transfer gelişmeleri nedeniyle kadroda yer almayan isimler dikkat çekti.

SAKATLIK VE CEZALAR KADROYU ETKİLEDİ

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Levent Mercan ile birlikte Jhon Duran bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Jhon Duran'ın kadroda yer almamasında sakatlığının yanı sıra devam eden transfer sürecinin de etkili olduğu öğrenildi. Ayrıca tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar da Erzurumspor maçında görev yapamayacak.

NESYRI FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ

Sarı-lacivertli ekipte önemli bir ayrılık da yaşandı. En-Nesyri'nin dün itibarıyla Fenerbahçe ile yollarını ayırdığı ve bu nedenle maç kadrosunda yer almadığı belirtildi.

YENİ TRANSFERLER KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Sidiki Cherif ve Kanté, Erzurumspor karşılaşmasının maç kadrosuna dahil edilmedi. Teknik heyetin bu iki oyuncu için temkinli davrandığı ifade ediliyor.

YILDIZ İSİMLER YEDEK BEKLİYOR

Talisca, Guendouzi ve Asensio ise Erzurumspor maçına yedek kulübesinde başlayacak. Teknik direktörün maçın gidişatına göre bu oyunculara süre vermesi bekleniyor.

İşte ilk 11:

