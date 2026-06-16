Kante neden yok, Ngolo Kante Fransa Senegal maçında oynuyor mu, Ngolo Kante Fransa Senegal maçında yedek mi, sakat mı, cezalı mı?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanacak Fransa- Senegal karşılaşması öncesinde gözler Senegal Milli Takımı'nın kadrosuna çevrildi. Özellikle Süper Lig'de forma giyen Ngolo Kante'un maçta görev alıp almayacağı merak konusu oldu. Peki Ngolo Kante Fransa-Senegal maçında ilk 11'de mi, yedek mi, sakat mı yoksa cezalı mı? İşte futbolseverlerin araştırdığı detaylar.

FRANSA-SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? DÜNYA KUPASI DEV MAÇI İÇİN GERİ SAYIM

2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Fransa-Senegal mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Dünya futbolunun güçlü ekiplerinden Fransa ile Afrika'nın önemli temsilcilerinden Senegal'in karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde yayın saati ve kanal bilgileri araştırılıyor.

Dünya Kupası grup aşamasında kritik öneme sahip olan karşılaşma, iki takımın da turnuvadaki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Peki Fransa-Senegal maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak ve nerede oynanacak?

FRANSA-SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa ile Senegal arasında oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşma ayrıca Azerbaycan'da yayın yapan İçtimai TV kanalından da futbolseverlerle buluşacak.

FRANSA-SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Fransa-Senegal mücadelesi, 16 Haziran 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala iki takımın muhtemel ilk 11'leri ve son durumları da futbol gündeminde yakından takip ediliyor.

TRT 1 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Maçı TRT 1 ekranlarından takip etmek isteyen izleyiciler, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden yayına ulaşabilecek.

TRT 1 ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor.

FRANSA-SENEGAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın önemli karşılaşmalarından biri olan Fransa-Senegal maçı, ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde bulunan MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

Dünya Kupası'nın en büyük organizasyonlarına ev sahipliği yapan stadyum, binlerce futbolseverin önünde kritik mücadeleye sahne olacak.

İKİ TAKIM DA GALİBİYET PEŞİNDE

Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fransa ve Senegal, grup aşamasındaki ilk maçlarından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Özellikle yıldız oyuncuların performanslarının belirleyici olması beklenen karşılaşma, Dünya Kupası'nın en çok takip edilen maçlarından biri olmaya aday gösteriliyor.

KANTE FRANSA SENEGAL MAÇINDA OYNUYOR MU?

Kante Fransa Senegal maçında yedekler arasında yer alıyor.