Kante Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında oynayacak mı, Kante ilk 11'de mi, kadroda mı?

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı öncesinde Kanté'nin durumu gündemin ilk sırasına yükseldi. Maça saatler kala futbolseverler, Kanté ilk 11'de mi, kadroda yer alacak mı, yoksa maçta forma giymeyecek mi? sorularının cevabını araştırıyor.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen izleyiciler, yayın bilgilerini ve saat detaylarını araştırıyor.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki Süper Lig mücadelesi, beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek. Yayın; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve beIN'in internet platformları aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Sarı-lacivertliler ile başkent temsilcisini karşı karşıya getirecek olan bu kritik mücadele, 09 Şubat Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Maç günü yaklaşırken karşılaşmaya dair detaylar gündemdeki yerini koruyor.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe – Gençlerbirliği karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Akşam saatlerinde oynanacak mücadele, Süper Lig takipçileri tarafından yakından izlenecek.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak Fenerbahçe – Gençlerbirliği mücadelesi, İstanbul'da, Chobani Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen maçta tribünlerin dolması öngörülüyor.

GÖZLER KANTE'DE OLACAK

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Fransız orta saha N'Golo Kante, bu akşam oynanacak karşılaşmada ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'dan transfer edilen tecrübeli futbolcunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

TEDESCO'DAN KANTE KARARI

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Kante, Fenerbahçe kariyerindeki ilk resmi maçına çıkmış olacak. Orta sahadaki enerjisi, pres gücü ve oyun zekâsıyla tanınan yıldız oyuncunun performansı şimdiden büyük merak konusu.

ORTA SAHADA GÜÇ DENGESİ DEĞİŞEBİLİR

Kante'nin Guendouzi ile birlikte sahada yer alması halinde Fenerbahçe'nin orta sahada hem savunma hem de geçiş oyununda ciddi bir avantaj yakalaması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte özellikle top kazanma ve tempo kontrolü konusunda gözler bu ikili üzerinde olacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin sahaya şu 11 ile çıkması öngörülüyor:

Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11

Başkent ekibinin ise karşılaşmaya şu kadroyla çıkması bekleniyor:

Erhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Bashiru, Oğulcan, Tongya, Varesanovic, Onyekuru, Koita.

TRİBÜNLERDE HEYECAN ZİRVEDE

Fenerbahçe taraftarı, sezonun en çok konuşulan transferlerinden biri olan Kante'yi ilk kez canlı izlemek için geri sayıma geçti. Yıldız futbolcunun performansı, hem maçın hem de önümüzdeki haftaların en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday.