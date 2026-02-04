Kante evli mi, bekar mı, N'Golo Kante'nin çocuğu var mı? Kante'nin eşi kim?

Saha içindeki mütevazı tavırlarıyla tanınan N'Golo Kanté'nin özel hayatı en az futbol kariyeri kadar ilgi görüyor. Kanté evli mi, bekar mı, çocuğu var mı soruları gündemdeki yerini korurken, ünlü futbolcunun eşi kim, ailesiyle ilgili neler biliniyor soruları da futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

N'GOLO KANTÉ EVLİ Mİ, BEKAR MI?

N'Golo Kanté, geride kalan milli ara döneminde evlenerek hayatını birleştirdi. Daha önce Avrupalı modellerle yaşadığı ve uzun soluklu olmayan ilişkilerin ardından ailesine yönelen yıldız futbolcu, annesinden kendisi için Mali'de uygun bir eş bulmasını rica etti. Bu talebin ardından vakit kaybetmeden Mali'ye giden Fransız orta saha oyuncusu, annesinin kendi köyünden uygun gördüğü bir kadınla sade bir törenle dünyaevine girdi.

Eşi hakkında detaylı bilgliler henüz açıklanmadı.

SAHADAKİ MÜTEVAZILIK, HAYATININ HER ALANINDA

Futbol kariyerinde elde ettiği büyük başarılara rağmen mütevazı duruşundan ödün vermeyen N'Golo Kanté, özel hayatında da aynı çizgiyi koruyor. Lüks ve gösterişten uzak yaşamayı tercih eden yıldız isim, magazin dünyasında çok sık yer almamasıyla tanınıyor. Bu yönüyle futbolseverlerin takdirini kazanan Kanté, saha dışındaki sessizliğiyle de örnek gösteriliyor.

KÖKENLERİ DİKKAT ÇEKİYOR: KANTÉ'NİN HİKÂYESİ

Kanté, 1980 yılında Mali'den Fransa'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak Paris'te dünyaya geldi. Müslüman olan başarılı futbolcunun ismi, Bamana İmparatorluğu'nun önemli liderlerinden Ngolo Diarra'ya dayanıyor. Ailesine olan güçlü bağlılığıyla bilinen Kanté'nin küçük kız kardeşi de futbol dünyasının içinde yer alıyor ve Suresnes kulübünün altyapısında gelişimini sürdürüyor.

TRANSFER GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLENİYOR

Tecrübeli orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili transfer iddiaları da spor gündemindeki yerini koruyor. Al-Ittihad'daki durumunun netleşmesi ve olası yeni hamlelerin önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşması bekleniyor. Kanté cephesinden gelecek resmi açıklamalar futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.