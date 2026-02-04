Futbol dünyasının en çalışkan orta sahalarından biri olarak gösterilen N'Golo Kante hakkında "Kante boyu kaç, N'Golo Kante'nin boyu 1.68 mi?" sorusu yeniden öne çıktı. Top kapma becerisi ve temposuyla öne çıkan Fransız yıldızın boyu, hem istatistikler hem de futbol kariyeriyle birlikte araştırılan konular arasında yer alıyor.

N'GOLO KANTE'NİN BOYU 1.68 Mİ?

N'Golo Kanté'nin boyu 1.68 metredir. Evet, kamuoyunda sıkça sorulan "Kanté'nin boyu 1.68 mi?" sorusunun cevabı doğru. Profesyonel futbol dünyasında birçok orta saha oyuncusuna göre daha kısa sayılabilecek bu boyuna rağmen Kanté, sahadaki etkisiyle bu dezavantajı tamamen avantaja çevirmiştir.

Kısa boyu sayesinde düşük ağırlık merkeziyle oynayan Fransız yıldız, çevikliği ve hızlanmasıyla rakiplerine büyük zorluk yaşatır. Özellikle pres gücü, ikili mücadele başarısı ve alan kapatma yeteneği, boyunun oyuna olumsuz yansımasını engelleyen en önemli faktörler arasında yer alır.

KANTÉ'NİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

N'Golo Kanté yaklaşık 68 kilogram ağırlığındadır. Atletik yapısı, güçlü bacakları ve yüksek dayanıklılığı sayesinde 90 dakika boyunca tempolu bir oyun sergileyebilir. Modern futbolun en önemli kriterlerinden biri olan "box-to-box" orta saha rolünü başarıyla yerine getiren Kanté, fiziksel gücünü doğru pozisyon alma ve zamanlama ile birleştirir.

KISA BOYUNA RAĞMEN DÜNYA YILDIZI

Kanté'nin 1.68'lik boyu, onun kariyerinde hiçbir zaman engel olmadı. Leicester City ile yaşadığı tarihi Premier Lig şampiyonluğu, ardından Chelsea formasıyla kazandığı Şampiyonlar Ligi ve Fransa Milli Takımı ile ulaştığı 2018 Dünya Kupası zaferi, bunun en net kanıtı oldu.

Teknik direktörlerin "oyunun görünmeyen kahramanı" olarak tanımladığı Kanté, sahada istatistiklerden çok etki yaratan bir futbolcu profili çiziyor.

N'GOLO KANTÉ NEDEN BU KADAR MERAK EDİLİYOR?

Son dönemde adı sıkça transfer iddiaları, büyük maçlar ve özel performanslarla anılan Kanté'nin boyu ve fiziksel özellikleri, özellikle Google Keşfet ve arama trendlerinde yeniden yükselişe geçti. Mütevazı kişiliği ve istikrarlı kariyeri de onu futbol dünyasında ayrı bir yere koyuyor.