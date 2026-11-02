Kanté ile Conceiçao tartıştı mı, Kanté Conceiçao olayı nedir?

İki ismin yolu, Kanté'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan Fenerbahçe'ye transfer süreci sırasında kesişmişti. O dönemde Al Ittihad'ın teknik direktörü olan Conceiçao'nun transfere sıcak bakmadığı ileri sürülmüştü. İşte Kanté ile Conceiçao arasında yaşananlara dair merak edilenler.

KANTÉ İLE CONCEİÇAO TARTIŞTI MI?

Kanté ile Sergio Conceiçao arasında yüz yüze yaşanmış bir tartışmaya ilişkin herhangi bir bilgi ya da görüntü basına yansımadı. İki isim arasındaki gündem, Kanté'nin transfer sürecinde Conceiçao'nun oyuncunun ayrılığına karşı çıktığı yönündeki iddialardan kaynaklanıyor. Kanté de Conceiçao da konuyla ilgili birbirlerini hedef alan bir açıklama yapmadı.

KANTÉ CONCEİÇAO OLAYI NEDİR?

Fenerbahçe, Ocak 2026'da Al Ittihad forması giyen N'Golo Kanté'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızla 2,5 yıllık sözleşme için prensipte anlaştığı, oyuncunun da Suudi ekibindeki yüksek maaşından ciddi bir fedakarlık yapmayı kabul ettiği öne sürüldü.

Ancak transfer, Al Ittihad cephesinde engelle karşılaştı. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre dönemin Al Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, yerine eşdeğer bir oyuncu gelmeden Kanté'nin takımdan ayrılmasına karşı çıktı. Okaz ve Arriyadiyah gibi Suudi yayın organlarının kulüp kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Conceiçao'nun yönetime sunduğu raporda Kanté'nin gitmesi halinde orta sahanın savunmasız kalacağını belirttiği ve transfere onay vermediği iddia edildi.

CONCEİÇAO KANTÉ SORUSUNA NE YANIT VERDİ?

Transfer süreci devam ederken bir maç sonrası basın toplantısında Kanté'nin geleceği sorulan Conceiçao, konuya girmekten kaçındı. Portekizli teknik adam, "Transfer piyasası hakkında konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi. Conceiçao ayrıca takımda kalan her oyuncunun doğru zihniyete sahip olması gerektiğini vurguladı.

O dönemde Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz de taraftarlara sakin olma çağrısı yaparak şu an için bir sorun olmadığını ve gelişme olması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etmişti.

KANTÉ FENERBAHÇE'YE NASIL GELDİ?

Yaşanan pürüzlere rağmen Fenerbahçe, Kanté transferinde geri adım atmadı ve süreç sonunda Fransız orta saha sarı-lacivertli formayı giydi. Dünya Kupası şampiyonu yıldız, Fenerbahçe'de orta sahanın vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

CONCEİÇAO FENERBAHÇE'YE GELİYOR MU?

Sergio Conceiçao'nun Fenerbahçe ile şartlarda anlaştığı ve İstanbul'a davet edildiği iddia ediliyor. Ancak kulüpten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fenerbahçe'de şu an geçici olarak Dirk Kuyt görev yapıyor. Conceiçao'nun sarı-lacivertlilerin başına geçmesi halinde, bir dönem transferine karşı çıktığı iddia edilen Kanté ile aynı takımda çalışacak olması dikkat çekiyor.

CONCEİÇAO'NUN SAHA KENARINDAKİ GERGİNLİKLERİ

Sert mizacıyla bilinen Conceiçao, kariyeri boyunca saha kenarında yaşadığı gerginliklerle sık sık gündeme geldi. Portekizli teknik adam, Porto döneminde Pep Guardiola, Thomas Tuchel ve Mikel Arteta ile maç sonlarında tartışmalar yaşadı. Milan'ı çalıştırdığı dönemde ise 26 Ocak 2025'teki Parma maçının ardından oyundan aldığı kaptan Davide Calabria'nın üzerine yürüdü. Calabria daha sonra yaşananların bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ve sorunun çözüldüğünü açıkladı.