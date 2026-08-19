Parçalı Kanlı Ay Tutulması için bekleyiş devam ederken gözler tutulmanın gerçekleşeceği saatlere çevrildi. Sabahın ilk ışıklarına denk gelecek gökyüzü olayı sırasında Ay, batmadan hemen önce kızıl yansımasıyla takip edilebilecek. Kanlı ay tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? Detaylar...

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN 2026?

Kanlı Ay Tutulması, 28 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleşecek. Parçalı tutulma evresi Türkiye saatiyle 03.20’de başlayacak. Ay’ın Dünya’nın gölgesine girmesiyle başlayacak süreçte tutulmanın ilerleyen dakikalarında kızıl tonlar daha belirgin hale gelecek. Gökyüzü olayını takip etmek isteyenler açısından gecenin ilerleyen saatleri ve sabahın ilk ışıkları tutulmanın izlenebileceği zaman aralığını oluşturacak.

Tutulmanın en belirgin olduğu ve kızıl tonların zirveye ulaşacağı maksimum an Türkiye saatiyle 04.30’da yaşanacak. Parçalı Ay tutulmasının yaklaşık 05.40 civarında sona ermesi bekleniyor. Buna göre tutulma, 03.20’de başlayan parçalı evrenin ardından 04.30’da maksimum seviyeye ulaşacak ve sabaha karşı 05.40 civarında tamamlanacak.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ 2026?

28 Ağustos 2026’da gerçekleşecek parçalı Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den kısmen izlenebilecek. Tutulmanın en yoğun anının sabahın ilk ışıklarına ve Ay’ın batış saatine denk gelmesi nedeniyle gözlem koşulları bölgelere göre farklılık gösterecek. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de ufku açık yüksek noktalarda bulunanlar, hava koşullarının açık olması halinde tutulmayı çıplak gözle takip edebilecek.

Türkiye’nin doğu bölgelerinde ise Ay’ın batış zamanı nedeniyle tutulmanın yalnızca başlangıç evreleri izlenebilecek. Batı bölgelerinde Ay’ın ufuk çizgisine yaklaşmasıyla birlikte tutulmanın daha ileri aşamalarının takip edilmesi mümkün olacak. Tutulmayı izlemek isteyenler için ufkun açık olması ve hava durumunun gözleme elverişli olması önem taşıyacak.