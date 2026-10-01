Kahve günü bedava kahve veren markalar (TAM LİSTE) Bugün bedava kahve nereden alınır?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 Ekim Dünya Kahve Günü, 2026 yılında da farklı markaların hazırladığı kampanyalarla gündeme geliyor. Ücretsiz kahveden 1 alana 1 bedava fırsatlarına, belirli saatlerde geçerli indirimlerden uygulama üzerinden sunulan kampanyalara kadar çok sayıda seçenek bulunuyor. Peki, bugün bedava kahve nereden alınır? 1 Ekim Dünya Kahve günü kampanyasından nasıl yararlanılır? Kahve günü bedava kahve veren markalar...

1 EKİM KAHVE GÜNÜ KAMPANYALARI 2026

Kahve tutkunlarının her yıl merakla beklediği 1 Ekim Dünya Kahve Günü, 2026 yılında da farklı kampanyaları beraberinde getiriyor. Kahve zincirleri, restoranlar, pastaneler, akaryakıt istasyonları ve yerel işletmeler tarafından hazırlanan kampanyalar arasında ücretsiz kahve, 1 alana 1 bedava, ikinci kahvede indirim ve belirli ürünlerde fiyat avantajları yer alıyor.

Bazı kampanyalar yalnızca 1 Ekim tarihinde uygulanırken, bazı fırsatlar birkaç gün veya ekim ayı boyunca devam ediyor. Kampanyaların bir bölümünde ise mobil uygulama, üyelik, belirli saat aralığı ya da seçili şube şartı bulunuyor.

BUGÜN BEDAVA KAHVE NEREDEN ALINIR?

1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında farklı işletmelerde ücretsiz kahve fırsatları sunuluyor. Kampanyaların şartları markalara göre değişirken bazı işletmelerde herhangi bir ürün satın alma koşulu bulunurken, bazı kampanyalarda tatlı siparişi veya uygulama kullanımı gerekiyor.

MCDONALD'S

McDonald's'ın 1-7 Ekim tarihleri arasındaki kampanyasında restoranlarda 07.00-17.00 saatleri arasında küçük filtre kahve ücretsiz olarak sunuluyor.

McCafé'de ise Americano, cappuccino, latte ve Türk kahvesi kampanyaya dahil ediliyor.

COFFY

Coffy uygulamasını indiren kullanıcılar, kampanya kapsamında 1 kahveyi ücretsiz alabiliyor.

MIKEL COFFEE

Mikel Coffee'de DKG26 kodunu uygulamada kullanan müşterilere filtre kahve ücretsiz olarak sunuluyor. Kampanya 1-2 Ekim tarihlerinde geçerli.

STARBUCKS

Starbucks'ta 1 Ekim'e özel olarak 1 Aerocano alana 1 Aerocano ücretsiz kampanyası bulunuyor.

BELTUR

Beltur'un kampanyasında espresso, filtre kahve, Americano, latte, mocha ve cappuccino seçeneklerinde 1 alana 1 bedava fırsatı sunuluyor.

BORDO ARTISAN BAKERY - TCHIBO

Bordo Artisan Bakery - Tchibo'da 1 Ekim saat 16.00-19.00 arasında filtre kahve, Americano ve latte ücretsiz olarak ikram ediliyor.

ESPRESSOROASTINGCOFFEE

Espressoroastingcoffee'de Dünya Kahve Günü'ne özel kampanyada Türk kahvesi ücretsiz olarak ikram ediliyor.

WHY COFFEE

Why Coffee şubelerinde 1 Ekim Perşembe günü tatlı alan müşterilere kahve ikramı yapılıyor. Kampanya tüm Why Coffee şubelerinde geçerli.

HAKİ COFFEE

Haki Coffee'de tatlı siparişlerinin yanında filtre kahve veya Americano ikram ediliyor.

MONDOO COFFEE

Mondoo Coffee'de tatlı alan müşterilere filtre kahve ikram ediliyor.

KİRAZ DONDURMA WAFFLE

Kiraz Dondurma Waffle'da 1 Ekim'e özel olarak tüm tatlı çeşitlerinin yanında müşterilerin tercih ettiği kahve ikram ediliyor.

RAW'N MORE

Raw'n More'da 1 Ekim Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Türk kahvesi ücretsiz olarak sunuluyor.

PETIT MAISON

Petit Maison'da 1 Ekim'de tatlı siparişinin yanında seçilen kahve ücretsiz olarak veriliyor.

PAMUK ŞEKER KIDS CAFE

Pamuk Şeker Kids Cafe'de saat 11.00-15.00 arasında tüm misafirlere 1 Türk kahvesi ikram ediliyor.

PETROL FIRIN

Petrol Fırın'da Dünya Kahve Günü'ne özel olarak 1 kahve alana 1 kahve bedava kampanyası uygulanıyor.

1 EKİM KAHVE İNDİRİMLERİ VE 1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYALARI

Dünya Kahve Günü kapsamında ücretsiz kahve fırsatlarının yanı sıra farklı indirim ve 1 alana 1 bedava kampanyaları da bulunuyor. Kampanyalar arasında belirli saatlerde uygulanan fırsatlar, ikinci üründe indirimler ve belirli kahvelerde fiyat avantajları yer alıyor.

BEYKOZ KAHVECİSİ

Beykoz Kahvecisi'nde 1 alana 1 hediye kampanyası uygulanıyor. Kampanya 1 Ekim'de 09.00-12.00 saatleri arasında geçerli.

ALAÇATI MUHALLEBİCİSİ

Alaçatı Muhallebicisi'nde sütlü tatlı alanlara Türk kahvesi ücretsiz olarak veriliyor.

TOTALEENERGIES

TotalEnergies'in 1 Ekim kampanyasında seçili istasyonlarda Club üyelerine Bi'Güzel kahvelerde 1 alana 1 hediye fırsatı sunuluyor.

ROOT COFFEE

Root Coffee'de tatlı alan müşterilere kahve ikram ediliyor. Kampanya 08.00-19.00 saatleri arasında uygulanıyor.

MERHABA PASTANELERİ

Merhaba Pastaneleri'nin tüm şubelerinde kahve 1 TL olarak sunuluyor. Kampanya 11.00-23.00 saatleri arasında geçerli ve kişi başı 1 kahve ile sınırlı.

CAFE FOR LOUNGE

Cafe For Lounge'da 1 kahve alana 1 kahve bedava kampanyası uygulanıyor.

PETROL OFİSİ

Petrol Ofisi'nde ekim ayı boyunca 1 Tchibo kahve alana 1 Tchibo kahve hediye ediliyor.

1 EKİM DÜNYA KAHVE GÜNÜ'NDE KAMPANYALARDAN NASIL YARARLANILIR?

1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında sunulan kampanyaların geçerlilik şartları işletmelere göre değişiyor. Bazı fırsatlar yalnızca 1 Ekim 2026 tarihinde uygulanırken, bazı kampanyalar 1-2 Ekim, 1-7 Ekim veya ekim ayı boyunca devam ediyor.

Kampanyaların bir bölümünde belirli saat aralıkları bulunuyor. Bunun yanında bazı fırsatlardan yararlanmak için mobil uygulama kullanılması, üyelik şartının karşılanması, kampanyaya özel kod girilmesi veya seçili şubelerin tercih edilmesi gerekiyor.

Ücretsiz kahve kampanyalarında da işletmelere göre farklı uygulamalar bulunuyor. Bazı kampanyalar doğrudan ücretsiz kahve sunarken bazı fırsatlar tatlı veya başka bir ürün alımına bağlı olarak uygulanıyor.

Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyenlerin belirtilen tarih, saat, üyelik, uygulama, kod ve şube koşullarını dikkate alması gerekiyor. Özellikle ücretsiz kahve kampanyalarında stok ve şube bazlı uygulama farklılıkları bulunabileceği belirtiliyor.