Kahramanmaraş Emniyet Müdürü kim, Hasan Yiğit kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit kim? Kahramanmaraş'taki olayın ardından adı gündemin üst sıralarına oturan Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'in biyografisi, kaç yaşında olduğu ve memleketi merak konusu oldu. Peki Hasan Yiğit nereli, kariyeri nasıl şekillendi ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü görevine ne zaman atandı?

HASAN YİĞİT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından gözler İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'e çevrildi. Polis Akademisi mezunu olan ve 30 yılı aşkın süredir emniyet teşkilatında görev yapan Hasan Yiğit'in biyografisi, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit hakkında tüm detaylar...

Hasan Yiğit, 1970 yılında Amasya'da dünyaya geldi. 1988'de Polis Koleji'ni, 1992'de ise Polis Akademisi'ni başarıyla tamamlayan Yiğit, aynı yıl Komiser Yardımcısı rütbesiyle emniyet teşkilatına katıldı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi Programı'ndan yüksek lisans derecesi alan Yiğit, evli ve iki çocuk babasıdır.

30 YILI AŞKIN KÖKLÜ EMNİYET KARİYERİ

Hasan Yiğit, 1992'den 2000'e kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görev yaptı. 2000-2002 yılları arasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde, 2002-2003 yılları arasında Polis Akademisi Başkanlığı'nda görev alan Yiğit, 2003-2005 yılları arasında Iğdır, 2005-2014 yılları arasında ise Çorum Emniyet Müdürlüğü'nde önemli görevler üstlendi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KRİTİK GÖREVLER

2014-2015 yılları arasında EGM Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Hasan Yiğit, 2015 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü unvanına kavuştu. 2016-2023 yılları arasında Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, 2023-2025 yılları arasında ise Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevlerini başarıyla tamamladı.

KAHRAMANMARAŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDI

Hasan Yiğit, 11 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı 2025/358 sayılı kararnamesiyle Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı. Tecrübeli isim, göreve başlamasının ardından kısa sürede dikkat çeken operasyonlara imza attı.