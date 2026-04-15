Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu SON DAKİKA! Kahramanmaraş Onikişubat ortaokula saldırı mı yapıldı?

KAHRAMANMARAŞ AYSER ÇALIK ORTAOKULU SON DAKİKA!

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu’ndan silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. İlk belirlemelere göre olayda yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Saldırı sonrası sıcağı sıcağına açıklama yapan Vali Mükerrem Ünlüer "Maalesef can kaybı var" ifadelerine yer verdi.