Kadir Kumbul kimdir, hangi partiden? Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul kaç yaşında, nereli? AK Parti'ye geçiyor?

Antalya’nın Serik ilçesinde 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve başlayan Op. Dr. Kadir Kumbul, son dönemde yalnızca belediye başkanlığı performansı ile değil, aynı zamanda siyasi kulislerde konuşulan olası parti değişikliği iddialarıyla da gündemin öne çıkan isimlerinden biri haline gelmiştir. Peki, Kadir Kumbul kimdir, hangi partiden? Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ANTALYA SERİK BELEDİYE BAŞKANI KADİR KUMBUL KİMDİR?

Antalya’nın Serik ilçesinde 2024 yılı itibarıyla belediye başkanlığı görevini üstlenen Op. Dr. Kadir Kumbul, hem tıp alanındaki akademik ve mesleki geçmişi hem de kamu hizmeti kariyeri ile dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır.

1976 yılında Antalya’nın Serik ilçesinde dünyaya gelen Kumbul, eğitim hayatından mesleki kariyerine kadar birçok farklı aşamada kamu sağlık sisteminde aktif görevler üstlenmiş, özellikle genel cerrahi alanında uzmanlaşarak uzun yıllar hekimlik yapmıştır. 2024 yılında mazbatasını alarak Serik Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır.

KADİR KUMBUL HANGİ PARTİDEN?

Kadir Kumbul’un siyasi kariyerine ilişkin en çok merak edilen başlıkların başında hangi partiden olduğu gelmektedir. Mevcut kamuya açık bilgiler çerçevesinde Kumbul’un belediye başkanlığı süreci yerel seçimler sonucunda şekillenmiş olup, siyasi temsil ettiği parti bilgisi resmi ve net şekilde değişken kaynaklarda yer alabilmektedir. Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul – (Cumhuriyet Halk Partisi – CHP)

KADİR KUMBUL KAÇ YAŞINDA?

1976 yılında doğan Kadir Kumbul, 2026 yılı itibarıyla 49-50 yaş aralığındadır.

KADİR KUMBUL NERELİ?

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Antalya’nın Serik ilçesinde doğmuştur.

İlk, orta ve lise eğitimini de Antalya’da tamamlayan Kumbul, hem doğup büyüdüğü şehirde hem de farklı illerde görev yaparak mesleki kariyerini sürdürmüştür. Yerel yönetim görevine yine memleketi olan Serik’te başlaması, bölge ile olan bağını güçlendiren önemli bir detay olarak öne çıkmaktadır.

KADİR KUMBUL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Kadir Kumbul evlidir. Eşi Mimar Hasibe Kumbul'dur.